MEDVEDEV SLOMIO CICIPASA: Zakazao filane Australijan opena sa Nadalom!

Ruski teniser slavio je nad Grkom Stefanosom Cicipasom sa 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 posle dva sata i 33 minuta igre.

Rus će u finalu igrati protiv Rafaela Nadala koji je ranije danas bio bolji od Italijana Matea Beretinija.

TOK MEČA

4. SET

1:6 - Danil Medvedev je u finalu Australijan opena!

The return of @DaniilMedwed 🇷🇺 The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1. 🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk

1:5 - Još jedan brejk Medvedeva! Korak ga deli od velikog finala sa Nadalom

1:4 - Rus GAZI!

1:3 - BREJK! Rus povećava prednost i juriša ka finalu sa Nadalom!

1:2 - Medvedev stiže no nove prednosti

1:1 - Izjednačenje!

0:1 - Medvedev ekspresno osvaja prvi gem

3. SET

4:6 - Danil Medvedev osvojio treći set!

4:5 - Rus bez izgubljenog poena osvaja gem

4:4 - Grk čuva servis

3:4 - Medvedev sa nulom osvaja gem

3:3 - Nimalo lak gem za Cicipasa koji na kraju ipak uspeva da ga osvoji

2:3 - Igra živaca u trećem setu traje...

2:2 - Grčki teniser ne da svoj servis

1:2 - Rus nastavlja sa sjajnom igrom

1:1 - Cicipas sačuvao servis

0:1 - Medvedev spasao dve brejk lopte i osvojio gem

*Rod Lejver Arena odzvanja od vike Danila Medvedeva! Rus nezadovoljan suđenjem GRMI NA SUDIJU.

2. SET

6:4 - Cicipas osvojio drugi set!

5:4 - Cicipas stiže do drugog brejka u drugom setu! Grk je iskoristio prvu BREJK priliku i došao u novo vođstvo

4:4 - Novo izjednačenje

3:4 - Medvedev potvrđuje prednost brejka

3:3 - BREJK! Ruski teniser posle velike borbe, koristi četvrtu brejkpriliku i dolzi do izjednačenja.

3:2 - Ista situacija i kod Medvedeva

3:1 - Bez izgubljenog poena Grka uvećava vođstvo

2:1 - Medvedev ekspresno osvaja sevis-gem

2:0 - Grk potvrdio prednost brejka

1:0 - Brejk Cicipasa na startu drugog seta

1. SET

5:7 - Ruski teniser osvojio PRVI SET!

6:6 - Gledaćemo taj-brejk u prvom setu...

6:4 - Grk uzvraća istom merom

5:5 - Rus sa nulom stiže do izjednačenja

5:4 - Medvedev propustio čak ČETIRI brejk prilike! U maratonskom gemu koji je pripao Cicipasu, Rus je imao nekoliko prilika da pređe u vođstvo. Brzo je stigao do 40:0, a onda je ređao brejk šanse. Cicipas se vratio u igru, spasao sve do jedne i sačuvao svoj servis.

4:4 - Još uvek nema brejka

4:3 - Rezultatska klackalica se nastavlja...

3:3 - Novo izjednačenje...

3:2 - Grk je sada prepustio jedan poen protivniku, ali je servis-gem sačuvao

2:2 - Rus isto uzvraća, opet bez izgubljenog poena

2:1 - Grk nastavlja u istom ritmu, pala još jedna "nula"

1:1 - Medvedev uzvraća istom merom - bez izgubljenog poena

1:0 - Cicipas prvi servira i sa nulom osvaja prvi gem

09.48 - Meč je počeo!

09.42 - Teniseri su izašli na teren, zagrevanje u toku

U četvrtfinalu Stefanos je savladao Italijana Janika Sinera, a Medvedev je bio bolji Feliksa Ože-Alijasima iz Kanade.

Haven't we been here before? 👀@steftsitsipas and @DaniilMedwed battle it out for a spot in the #AusOpen final 🍿#AO2022 pic.twitter.com/vhOgQzLGpF