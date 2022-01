SKANDAL NA AO: Medvedev brutalno izvređao sudiju zbog Cicipasa, nije štedeo ni njegovog oca! 'DA LI SI GLUP?'

- Da li su ti lud, hej da li si lud? - upitao je povišenim glasom Medvedev sudiju, na šta se ovaj tek samo trznuo da čuje šta mu priča Medvedev, koji je potom prešao na stvar:

- On može da priča sa ocem kod svakog poena. Da li si glup? Njegov otac može da mu priča kod svakog poena - pojačavao je Rus, a onda krenuo da urla iz sveg glasa:

- Njegov otac može da mu suflira kod svakog poena! Njegov otac može da mu suflira kod svakog poena! Odgovori mi na pitanje! Da li ćeš mi odgovoriti na pitanje? Da li možeš da mi odgovoriš na pitanje, molim te? - u dahu je ispalio Medvedev.

Sudija se tek tada značajno okrenuo, odgovorio Rusu nešto što se ovome nije dopalo, pa je ovaj nastavio u istim maniru - potpuno van sebe od besa:

„Look at me, I'm talking to you", „Are you mad?", „How can you be so bad?"