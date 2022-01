'MISLIĆU NA NOVAKA' MEDVEDEV PROVOCIRA PRED FINALE: Lepa teniserka postavila pitanje koje je iznerviralo Australiju! (VIDEO)

Sve dileme su rešene. Za pehar Australijan opena u nedelju boriće se Rafael Nadal i Danil Medvedev. Meč će verovatno gledati i Novak Đoković, ali na televiziji.

Tokom celog turnira je ruski teniser ulazio u sukobe sa publikom u Australiji, posebno kada je spominjao Novaka. Tako je bilo i u četvrtfinalu, a sada je ponovo malo provocirao i pre finala sa Rafom.

Francuska teniserka, prelepa Alize Lim, je u studiju Eurosporta postavila pitanje Danilu nadovezujući se na taj četvrtfinalni duel. Pitala ga je da li će opet misliti na Đokovića.

- Definitivno neću da mislim o tome pre ili tokom meča. Po završetku meča ću verovatno malo da mislim o njemu, ali i o Rodžeru malo - nasmejao se Medvedev.

'What would Novak do?' 🤔



Alize Lim just wants to know if Daniil Medvedev will think about Novak Djokovic during the final? 😅#AusOpen | @DaniilMedwed | @AlizeLim pic.twitter.com/vKw0PsCNmj