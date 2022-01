MEDVEDEV BIO U PRAVU!? Internet se usijao zbog ovog snimka - Evo kako je Cicipas uhvaćen u laži! (VIDEO)

Medvedev će se za trofej u svom drugom uzastopnom finalu u Melburnu boriti sa Špancem Rafaelom Nadalom koji je ranije danas bio bolji od Italijana Matea Beretinija u četiri seta i koji će igrati za rekordnu 21. grend slem titulu.

Rus će sutra pokušati da osvoji svoj drugi grend slem zaredom nakon osvajanja prošlogodišnjeg Ju Es Opena. Na drugoj strani, Cicipas ni iz trećeg pokušaja nije uspeo da se plasira u finale Australijan opena.

Medvedev je u finišu drugog seta prigovorio sudiji da Cicipas dobija savete svog trenera Apostolosa Cicipasa, a žučnu raspravu sa sudijom nastavio i po završetku seta.

🚨 Caught red-handed! 🚨



Check out the vision that shows the Tsitsipas camp caught in a STING by the umpires! 😲#AusOpen - live on Channel 9 and 9Now. Ad-Free Live & On Demand on Stan Sport pic.twitter.com/4AYq6oRp9b