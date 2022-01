'ŽELJNA SAM SINA!' Emotivna Dijana Đoković otvorila dušu: Imam osećaj da sam Novaka rodila za sve, sem za sebe, ali mi je SRCE puno!

Dijana Đoković majka najboljeg tenisera na svetu Novaka ne krije sreću i ponos što njen sin niže uspehe iako joj privatno mnogo nedostaje.

Zbog svih Novakovih uspeha Dijani mnogi zavide, ali njena izjava da joj se često čini da je Novaka rodila za sve, a ne za sebe, i danas nosi emotivnu poruku cene koju plaća kao majka najboljeg na svetu.

- Jako sam ponosna na njega i to što je ličnost decenije. Upravo je on taj koji je to i zaslužio i koji treba to da dobije. Kao majka sam jako ponosna i srećna i ispunjeno mi je srce - rekla je Dijana, koja je nedavno umesto sina primila pomenutu nagradu.

Dijana baš ne voli pažnju javnosti.

- Bilo mi je teško, imala sam tremu. Nije mi lako da bude u fokusu javnosti, ja imam tremu i dok on igra, ali pred kamerama ovako i na sceni nisam navikla baš - iskrena je Dijana koja nije želela da priča o tome da li joj sin otkriva kako uspeva da ostane u fokusu bez obzira da li gubi ili dobija.

Novak je naravno obavešten da je majka primila nagradu umesto njega.

- Da, zna da je dobio nagradu, ali je trenutno na nekom drugom mestu gde je već imao zakazano i zato nije mogao da dođe - rekla je Dijana koja ne krije da sve njegove trofeje i nagrade oseća kao svoje:

- Ja ovu nagradu, doživljavam kao svoju. Jer smo ceo život zaista ulagali u njega i njega doživljavam kao velikog pobednika. Svaka pobeda njegova je i moja pobeda i svih nas, naravno - zaključila je Dijana.