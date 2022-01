Za Novaka je bio velika inspiracija: Slavni teniser u suzama završio karijeru! (VIDEO)

Poznati australijski teniser u invalidskim kolicima Dilan Alkot završio je igračku karijeru porazom od Sema Šredera u finalu Australijan opena.

On je pred svojim navijačima u suzama odlučio da kaže zbogom tenisu u kome je osvojio 15 grend slem titula, kao i olimpijsko zlato.

– Hvala vam mnogo, volim vas. Promenili ste mi život, uradili ste mnogo za nas ljude s ovakvim problemima. Nadam se da ću i ja uspeti nekome da promenim život. Učinili ste da se čuje za nas, svi znaju za nas u svlačionici, pa i oni najbolji – rekao je Alkot.

