NOVAK JE NAJBOLJI I TAČKA: Čuveni Mekinro izjavom o Đokoviću podiže temperaturu pred finale AO! Njega ni NE ZANIMA ko će da pobedi

Rafael Nadal i Danil Medvedev će u nedelju odmeriti snage u finalu Australijan opena, a pitanje je da li bi se za titulu borili njih dvojica da je Novak Đoković dobio priliku da četvrti put zaredom osvojio grend slem u Melburnu.

Zato je Mekinro ubeđen da će pogrešiti svako ko kaže da srpski teniser nije najbolji čak iako Medvedev pobedi u nedelju i tako dođe do prvog mesta ATP liste.

- Mislim da je ono što je zaista važno ko je prvi na kraju godine. Ovo je sam početak. Naravno, veliko je dostignuće kad postanete prvi teniser sveta, ali... Ne možete mi reći da Novak Đoković, koji je osvojio tri grend slema i stigao do finala na US openu nije najbolji na svetu - rekao je Mekinro.

