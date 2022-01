TONI NADAL PRIZNAO: Tri dana pre polaska Rafa nije znao hoće li igrati u Australiji

Rafael Nadal igraće u finalu Australijan opena protiv Danila Medvedeva u pokušaju da osvoji 21. grend slem, a malo je nedostajalo da uopšte ne otputuje u Australiju.

Toni Nadal, stric nekada prvog tenisera sveta je rekao da je prijatno iznenađen nivoom tenisa koji pruža Rafa, s obzirom da tri dana pred put nije znao uopšte da li će nastupati na prvom grend slemu u sezoni.

- Iznenađen sam Rafinom formom. Tri dana pre nego što je pošao za Australiju, Rafa je pozvao mog najmlađeg sina da malo prebacuju posle perioda u kojem je bio u karantinu zbog virusa korona - započeo je Toni i dodao:

- Otišli smo da treniramo u devet i tokom treninga je Rafa rekao: "Ne znam hoću li ići ili ne, jer u ovom trenutku nisam u pravom stanju za Australijan open". Bilo je još tri dana do leta. Sutradan se oraspoložio i rekao: "OK, hajde, ići ću". Mislim da je to bilo više uzbuđenje zbog toga što se vraća tenisu, nego vera u dobar rezultat.

Toni Nadal je ipak optimističan pred finale.

- Vidim Rafu kako osvaja titulu. Polufinale protiv Beretinija podsetilo me je na neke njegove najbolje momente. Jedino je pitanje šta će biti ukoliko budemo gledali baš dug meč u nedelju - zaključio je Toni Nadal.

Danil Medvedev i Rafael Nadal će svoj duel započeti u nedelju u 09.30. Ukoliko Španac pobedi osvojiće 21. grend slem titulu, a koliko to učini Medvedev postaće 1. teniser sveta.

