BITKA ZA ISTORIJU! Veliko Finale AO: Rafa se ne predaje, BREJK Španca u finišu trećeg seta Medvedev - Nadal 4:5, 7:6, 6:2 (UŽIVO)

Ruski teniser Danil Medvedev i Španac Rafael Nadal bore se za titulu šampiona Australijan opena.

Treći set:

4:5 - BREJK! Rafael Nadal se ne predaje! Iskusni Španac u samoj završnici trećeg seta oduzima servis Medvedevu i u narednom gemu će servirati za osvajanje seta.

4:4 - Nadal osvaja svoj servis gem. Medvedev je zapretio na startu gema, ali nije uspeo da ugrozi servis Španca. Drama se nastavlja.

4:3 - Medvedev ne popušta! Još jedan siguran gem ruskog asa!

3:3 - Novo izjednačenje! Tri brejk prilike propustio je Medvedev u ovom gemu. Nadal se izvukao na neverovatan način! Borba se nastavlja.

3:2 - Medvedev siguran, bez većih problema osvaja svoj servis gem.

2:2 - Bez brejka u trećem setu. Nadal stiže do novog izjednačenja.

2:1 - Ekspresan gem Medvedeva. Odlično je servirao ruski teniser u ovom gemu, Nadal nije imao šanse.

1:1 - Nadal stiže do izjednačenja.

1:0 - Medvedev dolazi do prednosti. Maratonski gem na startu trećeg seta. Viđeno je čak šest izjednačenja, Nadal se borio, imao je i jednu priliku za brejk, ali nije uspeo da oduzme servis Špancu.

Drugi set:

One hand on the trophy 🕺



From 5-3 down in the tiebreak, @DaniilMedwed takes the second set 7-6(5) against Nadal to lead two-sets-to-love.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/CmKXHRw9me — #AusOpen (@AustralianOpen) 30. јануар 2022.

MEDVEDEV OSVAJA DRUGI SET!

Kakva drama u taj-brejku! Nadal je uz minibrejk poveo 2:0, ali je napravio gređku iz forhenda, ali Medvedev dolazi do izjednačenja. Nadal pravi novi minibrejk za 4:3, osvaja naredni poen i stiže do 5:3. Medvedev se nije predavao, osvojio je četiri vezana poena, igrao spektakularno i zasluženo stigao do velike prednosti u finalu AO.

6:6 - Gledaćemo taj-brejk!

5:6 - Još jedan maratonski gem na servis Rafaela Nadala! Španac posle velike borbe uspeva da dođe do prednosti!

5:5 - Izjednačenje! Gledaćemo dramatičnu završnicu drugog seta!

SKANDAL! Meč je na kratko prekinut, pošto je jedan navijač utrčao na teren.

5:3 - BREJK NADALA! Medvedev nije uspeo da pogodi prvi servis u ovom gemu. Nadal vrši pritisak, stiže do brejk šanse i odmah je koristi. Španac će servirati za izjednačenje u setovima!

4:3 - BREJK! Medvedev se vraća u ovaj set! Servis ne služi Nadala na ovom meču. Ruski teniser uspeva da stigne do prilike za brejk i koristi šansu koja mu se ukazala. U narednom gemu servira za izjednačenje.

4:2 - Medvedev smanjuje zaostatak. Siguran servis gem ruskog asa.

4:1 - Nadal potvrđuje brejk! Najlakši servis gem za Španca od starta meča, bez izgubljenog poena stiže do velike prednosti u drugom setu.

3:1 - BREJK! Španac prvi put na meču uspeva da oduzme servis Medvedevu. Nadal se konsolidovao u drugom setu, značajno podigao nivo igre i zasluženo stigao do brejka. Odigrao je sjajan gem, nakon spektakularnog poena stigao do dve vezane šanse za brejk, Medvedev je prvu spasao zahvaljujući sjajnom servisu, ali Rafa koristi drugu priliku i stiže do prednosti.

2:1 - Nadal čuva servis, ponovo stiže do prednosti u drugom setu.

1:1 - Servis pravi ogromnu razliku na ovom meču. Medvedev je zabeležio pet asova, sjajno servira od starta meča. Još jedan rutinski gem za njega.

0:1 - Španac osvaja gem! Nadal konačno prekida nalet ruskog tenisera. Posle dužeg vremena nije morao da se suočava sa brejk loptama.

Prvi set:

6:2 - MEDVEDEV VODI 1:0 U SETOVIMA! Sjajno je ruski teniser otvorio finalni meč. Potpuna dominacija Medvedeva viđena je u ovom setu.

5:2 - NOVI BREJK MEDVEDEVA! Rus uništava Nadala u ovim momentima, ponovo je bez izgubljenog poena uspeo da oduzme servis nemoćnom Špancu!

4:2 - Još jednom je Medvedev rutinski osvojio svoj servis gem. Tako je uspeo da materijalizuje prednost brejka.

3:2 - BREJK! Medvedev uspeva da oduzme servis Špancu! Sjajan gem odigrao je ruski teniser, ekspresno je stigao do tri vezane prilike za brejk i odmah iskoristio šansu koja mu se ukazala. Zasluženo dolazi do prednosti.

2:2 - Medvedev stiže do novog izjednačenja! Siguran srvis gem ruskog tenisera.

Nadal’ın filedeki ve böyle durumlardaki refleksleri ayrı bi seviyede bence. Maçın başı keyfi bambaşka 🥳 https://t.co/cUm3TPPnzE — anılhorasan (@herbiseey) 30. јануар 2022.

1:2 - Nadal uz dosta muke osvaja gem! Medvedev je izvršio ozbiljan pritisak od starta. Nakon sjajne bekhend paralele dolazi do 0:30. Nakon toga, usledio je jedan spektakularan poen Nadala. Medvedev je dominirao u poenu, izašao na mrežu i činilo se da će rutinski doći do vezanih brejk prilika, međutim, Nadal je odlično postavio reket nakon voleja Rusa.

1:1 - Izjednačenje! Siguran gem Danila Medvedeva.

0:1 - Nadal osvaja uvodni gem. Velika borba od starta, Nadal je došao do 40:15, međutim, usledila su dva sjajna poena Rusa i izjednačenje. Medvedev je imao sjajnu priliku da stigne i do brejk lopte, ali ključni udarac je ostao na mreži. Nadal koristi priliku i završava gem.

09:42 - Meč je počeo, Nadal prvi servira.

09:38 - Finale uskoro počinje, teniseri izlaze na teren.

09:30 - Legendarni Rod Lejver poželeo sreću finalistima.

The hard courts suits Medvedev's game but history

may be on the side of Rafa Nadal tonight. Good luck to both players, here’s hoping for another classic AO men's final between two phenomenal champions. Norman would be very happy! 🚀 pic.twitter.com/p3YQoa8uy2 — Rod Laver (@rodlaver) 30. јануар 2022.

Zbog nezapamćene nepravde u istoriji sporta najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije dobio priliku da odbrani tron u Melburnu i tako još jednom pomeri granice istorije belog sporta. Nažalost, šampionska titula u Australiji oduzeta mu je van terena, pa će putem malih ekrana pratiti meč nakon koga će se mnoge stvari promeniti.

Da li će nakon velikog finala ključni broj biti 1 ili 21, pitanje je na koje odgovor nestrpljivo čekaju ljubitelji tenisa širom planete. Jedno je sigurno, nakon ovog finala biće ispisane nove stranice istorije tenisa.

Titula u Melburnu Rusu Danilu Medvedevu donosi prvo mesto na ATP listi. Ukoliko trijumfuje u finalu, Medvedev će preskočiti Novaka Đokovića i tako postati zvanično najbolji teniser na planeti.

Ukoliko Nadal podigne šampionski trofej postaće apsolutni rekorder po broju osvojenih Grend slem titula. Đoković, Federer i Nadal trenutno imaju po 20 GS trofeja i nema sumnje da će iskusni Španac učiniti sve da se domogne magičnog broja 21. Zanimljivo, ako osvoji trofej, Nadal će postati prvi teniser, posle Đokovića, koji je uspeo da svaki Grend slem osvoji barem dva puta.

Medvedev i Nadal su do sada odigrali četiri međusobna duela, a Španac je slavio tri puta. Međutim, poslednji okršaj pripao je ruskom teniseru.

Autor: