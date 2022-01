VELIKI SKANDAL U FINALU AUSTRALIJAN OPENA! Navijač utrčao na teren usred gema, obezbeđenje okružilo Nadala! VIDEO

Meč između Danila Medvedeva i Rafaela Nadala u jednom momentu je prekinut zbog upada navijača na teren.

The court invader at the #AusOpen final appears to have been protesting against refugee detention in Australia. pic.twitter.com/dkhJ8btof2

U devetom gemu drugog seta jedan navijač je iskoristio nepažnju redara i utrčao na teren usred gema. Našao se na strani na kojoj je bio Rafael Nadal. Ozbezbeđenje je odmah uletelo na teren i okružilo Nadala, kako ne bi došlo do ozbiljnijeg incidetna. Uhvatili su "uljeza" i izveli ga sa terena.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf