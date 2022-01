Za 5 godina u jagodinskom zimskom centru 1.500 dece naučilo besplatno da skija! U JAGODINI ODRŽANO TAKMIČENJE U SKIJANJU (FOTO)

Kada nigde nema snega u gradovima u Srbiji, u Jagodini ga ima i ne samo da ima snega nego ima i takmičenja u skijanju.

Pod pokroviteljstvom Skupštine grada Jagodine u nedelju je u jagodinskom zimskom centru u izletišu „Potok“ održano 2. takmičenje u skijanju za predškolce i osnovce. Nešto više od 100 dece vozilo je slalom na stazi dugoj oko 100 metara i pokazali su da su odlično savladali skijaške tehnike.

U uzrastu predškolaca pobedila je Eva Simić, kod učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola pobednici su Vida Čaušević i Vojin Mijatović, najbolje vreme kod učenika 3. i 4. razreda postigli su Ana Ignjatović i Luka Tarnoci, najbrži u konkurenciji 5. i 6 razreda bili su Taša Ćurić i Vanja Nešić, a kod najstarijih osnovaca, 7. i 8. razreda pobedili su Anastasija Agatanović i Lav Ilić.

Skupština grada Jagodine obezbedila je za prvih pet mesta u svakoj grupi medalje, diplome i novčane nagrade, koje je takmičarima uručio sportski direktor Jagodinskog sprtskog saveza Zoran Glgorijević.

„Ovo je peta godina kako radi zimski centar u Jagodini, u čijem sastavu su skijalište i sankalište, a druga godina kako održavamo takmičenje za predškolce i osnovce. Skupština grada Jagodina je obezbedila i top za veštačko pravljenje snega, tako da, kada nigde nema snega, u Jagodini ga, na zadovoljstvo najmlađih i njihovih roditelja, baka i deka, ima. Grad Jagodina je i za ovo takmičenje obezbedio prigodne nagrade u vidu medalja, diploma, kao i novčane nagrade i to su prve pare koje su deca zaradila i to baš u nekoj sportskoj veštini. Inače za pet godina koliko radi zimski centar u Jagodini oko 1500 dece je naučilo besplatno da skija, 300 po sezoni, a besplatno učenje skijanja podrazumeva besplatnu ski opremu, skije, cipele i štapove, besplatne časove skijanja sa instruktorom i besplatnu koršićenje staze i žičare i sve to je obezbedila Skupština grada Jagodine“, rekao je Gligorijević.

Uprava skijališta u Jagodini obezbedila je tokom takmičenje za sve roditelje, bake i deke i besplatan čaj na skijalištu. Pored skijališta, uz pomoć veštačkog snega, najmlađim rekreativcima na istom mestu je dostupno i sankalište, a u centru grada se nalazi klizalište gde će krajem februara takođe biti održano, već tradicionalno takmičenje.