SKANDALOZAN SNIMAK! Zbog ovih povika je Medvedev izgubio živce i potom izjavio: Srušili ste san jednom dečaku (VIDEO)

Sada je konačno objavljen i video-snimak zbog kojeg je Rus izgubio živce i potom održao emotivan govor na konferenciji posle finala.

Na snmku se jasno čuju uvredljivi povici koje je Medvedev morao da sluša tokom čitavog meča, s obzirom da sudija nije naredio udaljavanje nijednog od navijača koji su ga vređali.

U jednom momentu, pojedini navijači su počeli da dobacuju Medvedevu:

"Vrati se u Rusiju!"

To možete čuti na ovom snimku:

A great final but the crowd was an utter disgrace. Clapping and cheering double faults is cringe #AusOpen