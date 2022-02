ZVEREV RAZOČARAN POSLE MELBURNA: Svi su mi govorili da mogu da postanem svetski broj jedan...

Aleksandar Zverev priznao da je veoma razočaran posle turnira u Melburnu.

Nemački teniser je u intervjuu za francuski "Midi Libre" otvorio dušu posle Australijan opena i progovorio o tome koliko mu je teško pala eliminacija u polufinalu.

Koji su vaši ciljevi za narednih nekoliko nedelja?

- Želim da se vratim na nivo koji me je krasio poslednjih šest meseci 2021. godine. Osvojio sam četiri titule, izgubio samo četiri meča. Želim brzo napred. Imao sam veliki pritisak u Australiji, svi su mi govorili da mogu da postanem svetski broj jedan, i razočaran sam rezultatom.

Da li ste gledali finale između Nadala i Medvedeva?

- Nisam gledao ceo meč, samo kraj. Više volim da igram sa njima u finalu nego da ih gledam na TV-u.

Šta mislite o Rafinom osvajanju 21. Grend Slema, za kojim su toliko žudeli i Đoković i Federer?

- Ono što je Nadal uradio u nedelju je apsolutno neverovatno, on je izvanredan. To je ogroman učinak. Takođe bih čestitao Medvedevu koji je borio do kraja.

Autor: