FEDERER I DALJE U MAGLI: Ne zna kada će na teren! Da li je ovo kraj njegove karijere?

Poslednji meč odigrao je na Vimbldonu kada je u četvrtfinalu ispao od Poljaka Huberta Hurkača, što je bilo letos, i oporavak od povrede kolena se odužio.

Federer je saopštio da će tek u aprilu ili maju znati kada će moći ponovo da igra, a da to u ovom trenutku nije poznato i traje neizvesnost.

"Osećam da ću u aprilu znati više, kako se osećam fizički. Sada ne mogu da trčim, niti da radim velika opterećenja. Nadam se da ću za par nedelja moći da radim neke vežbe poput skokova, startova... Videćemo kako će telo reagovati", rekao je Federer u jednom videu za sponzora.

@rogerfederer today in a @CreditSuisse Latam conference, with an update on his recovery.



