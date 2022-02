OVU VEST JE SVET TENISA DUGO ČEKAO! Rodžer Federer se vraća, uz njega se najavio i Rafa Nadal

Legendarni 40-godišnji teniser koji je operisao koleno prošle godine, trebalo bi da zaigra na Lejver kupu u septembru u Londonu!

I ne samo to, nego će zaigrati zajedno sa Rafaelom Nadalom!

Rodžer Federer i Rafael Nadal potvrdili su da ce učestvovati na Lejver kupu u Londonu, prenose britanski mediji.

Peto izdanje pomenutog egzibicionog turnira biće održano u septembru, a Švajcarac i Španac su prvi teniseri koji su potvrdili učešće, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Federer nije bio na terenu od Vimbldona prošle godine, a od tada je imao tri hirurške intervencije na kolenu. Nadal je odsustvovao sa terena šest meseci, ali se vratio na Australijan openu gde je osvojio rekordnu 21. Grend slem titulu.

- Zaista se radujem povratku na teren kasnije ove godine. Lejver kup je u velikoj meri deo mog plana - kratko je poručio Rodžer.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6