OTVARANJE ZOI! Marko Vukićević nosi zastavu Srbije (FOTO)

Zimske olimpijske igre, 24. po redu, biće održane od 4. do 20. februara u Pekingu.

13.10 - Nakon fantastičnog vatromata na stadion je uneta nacionalna zastava Kine

13.00 - Počinje ceremonija otvaranja Zimskih Olimpijskih igara.

12.40 - Još 20 minuta do početka otvaranja ZOI

Ostalo je još 20 minuta do početka svečane ceremonije otvaranja ZOI u Pekingu. Sve je spremno za planetarni spektakl.

11.55 - Selektor hokejašica Finske napustio ekipu, hitni porodični razlozi

Selektor ženske hokejaške reprezentacije Finske Pasi Mustonen napustio je ekipu na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu i vratio se kući zbog hitnih porodičnih razloga. Pomoćni trener Juso Toivola će preuzeti ekipu.

Finska je u prvom kolu izgubila sa 2:5 od SAD, a u subotu igra protiv Kanade. Mustonen je preuzeo ekipu 2014. godine i predvodio je do bronze na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. i do srebra na Svetskom prvenstvu godinu dana kasnije.

Head coach of Finland’s women’s team, Pasi Mustonen, has left Beijing for family reasons.



The federation says there is a serious family health situation, so he is returning to Finland. Juuso Toivola will be taking over. https://t.co/myBY7fC39q — Hailey Salvian (@hailey_salvian) 04. фебруар 2022.

10.53 - AMERIČKI KLIZAČI U VOĐSTVU U EKIPNOJ KONKURENCIJI

Reprezentacija SAD u vođstvu je posle posle prvog dana ekipnog takmičenja u umetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Tim SAD predvodio je Nejtan Čen koji je sakupio 111,71 bod, a vođstvo posle prvog dana učvrstili su i parovi Medison Habel i Zakari Donahju i Aleksa Nierim i Brendon Frejzer. Selekcija SAD na prvom mestu ima dva boda više od Rusije i sedam više od Kine.

10.33 - SVETSKI REKORD KINE

Kineski par Suj Vencin i Cun Han postavili su novi svetski rekord po broju bodova u kratkom programu - 82,83 boda. Ekipno takmičenje nastavlja se u nedelju kratkim programom, a u ponedeljak je borba za medalje. Prvih pet reprezentacija iz kvalifikacija plasiraće se u finale.

10.16 - NAJSTARIJA TAKMIČARKA U PEKINGU IMA 49 GODINA

Najstarija sportiskinja u Pekingu je 49-godišnja Nemica Klaudija Pehštajn, brza klizačica koja ulazi u istoriju kao prva žena koja je osam puta učestvovala na najvećem sportskom takmičenju.

Ptičje gnezdo Nacionalni stadion u Pekingu takođe poznat i kao „Ptičje gnezdo“ je zdanje na kome su se održale ceremonije otvaranja i zatvaranja Olimpijskih igara 2008. godine kao i mnoga takmičenja za vreme Igara. Temelji su počeli da se postavljaju 24. decembra 2003. godine. U februaru sledeće godine postavljeno je 100 nosećih stubova. Posle dve godine počelo je sklapanje čelične konstrukcije, a u novembru 2007. počela je unutrašnja dekoracija stadiona. U januaru 2008. postavljeno je 80.000 sedišta.Prvi posetioci na „gnezdo“ su stigli 18. aprila a stadion je završen 28. juna.„Ptičje gnezdo“ zauzima površinu od 97.000 kvadratnih metara. Sem postojećih 80.000, za igre je postavljeno i 11.000 privremenih sedišta. Nalazi se na tzv. „Carskoj osi“ u liniji sa nekim od najznačajnijih građevina u Pekingu, kao što su Zabranjeni grad i trg Tjenanmen.Svi objekti u kojima će se održavati takmičenja napajaće se energijom iz obnovljivih izvora. Novi objekti su izgrađeni po standardima energetske efikasnosti, od upotrebe vode do tehnologije izolacije i hlađenja zgrada.

08.59 - Nevena i Marko jedini srpski predstavnici na ZOI

Srpska skijašica Nevena Ignjatović i skijaš Marko Vukićević, jedini predstavnici Srbije na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, najavili su da će dati sve od sebe da što bolje predstave zemlju i ostvare pozitivan rezultat.

"Daćemo sve od sebe, naravno teško je davati prognoze, pre ove povrede želja mi je bila plasman u Top 7 u alpskoj kombinaciji, ali sada će sve zavisiti od staze. Svi ćemo imati iste uslove, nadam se i dobrom startnoim broju i verujem u dobar rezultat", izjavila je Ignjatovićeva na konferenciji za medije, kojoj će ove Igre biti četvrte u karijeri, a najbolji rezultat joj je 14. mesto na prethodni u Pjongčangu.

Planirano je bilo da Ignjatovićeva učestvuje u tri discipline - spust, alpska kombinacija i superveleslalom, ali se od njega odustalo posle povrede.

Vukićeviću će igre u Pekingu biti treće u karijeri, njegova glavna disciplina je sput,a u Pjongčangu je zauzeo 25. mesto u kombinaciji.

"Srećan sam što mogu opet da idem na Igre jer sam prethodne dve godine kuburio sa povredom. Znam da ćemo predstavljati Srbiju na najbolji način i da ćemo ostaviti srce na stazi", istakao je Vukićević.

08.27 - PUTIN DOPUTOVAO U PEKING

Ruski predsednik Vladimir Putin doputovao je u Peking, gde bi trebalo da prisustvuje ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara, javila je kineska državna televizija. Putin bi danas trebalo da se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, navodi CCTV.

Podsetimo, Rusija je jedna od zemalja čiji su zvaničnici pružili podršku Kini, za razliku od nekih drugih koji su objavili diplomatski bojkot ZOI.

08.12 - DŽEKI ČEN NOSIO OLIMPIJSKU BAKLJU

Slavni glumac Džeki Čen učestvovao je u nošenju olimpijskog plamena na Kineski zid u sklopu promocije Zimskih olimpijskih igara koje se od petka održavaju u Pekingu. Više o tome pročitajte OVDE.

08.08 - SVEČANO OTVARANJE DANAS U 13 ČASOVA

Svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara u Pekingu na programu je u u 13 časova. Igre će zvanično otvoriti kineski predsednik Si Đinping. Na Igrama u Pekingu učestvuje 2.871 sportista iz 91 države. Srbiju će predstavljati takmičari u alpskom skijanju Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji će nositi zastavu Srbije na ceremoniji otvaranja.

Table tennis legend Ma Long of 🇨🇳 and movie star Jackie Chan were the eye-catchers as the Olympic Torch Relay continued its journey, building up to the much-awaited Opening Ceremony. 🔥#Beijing2022 | #Olympics pic.twitter.com/OiyO7lJKlW — Olympic Khel (@OlympicKhel) 04. фебруар 2022.

07.57 - Predsednik Srbije prisustvuje otvaranju ZOI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj radnoj poseti Kini, tokom koje će se sastati sa kineskim predsednikom, a prisustvovaće i ceromoniji otvaranja 24. Zimskih olimpijskih igara u Pekingu.

MASKOTA ZOI U PEKINGU - Bing Dven Dvena

„Bing“ na mandarinskom kineskom jeziku znači led i simbolizuje čistoću i snagu, dok „Dwen Dwen“ na kineskom jeziku označava decu. Maskota označava jačinu i snagu uma sportista, ali u isto vreme označava i olimpijski duh.

Maskota za Peking 2022 je izabrana u okviru velikog konkursa na kojem je bilo preko 5800 predloga iz 35 zemalja! Jedan od zadatih kriterijuma prilikom raspisivanja konkursa bio je da maskota mora da predstavlja kinesku kulturu. Verovatno i zbog toga nije veliko iznenađenje što je izbor na kraju pao na najpopularniju životinju u Kini. Panda je u Kini prepoznata i proglašena za nacionalno blago!

Bing Dven Dven je svim prirastao za srce, pa su tako i iz Organizacionog komiteta naglasili: „Sa odelom od leda, srcem od zlata i ljubavlju prema svim zimskim sportovima, ova panda je spremna da podeli istinski duh olimpijskih vrednosti sa celim svetom.“

Ovo su treće zaredom Olimpijske igre održane u Aziji, nakon Pjongčanga 2018. i Tokija 2020. S obzirom da su bili domaćini Letnjih olimpijskih igara 2008, Peking će biti prvi grad koji je bio domaćin i letnjih i zimskih OI.

Dana 31. jula 2015. godine Peking je na glasanju za domaćina pobedio Almati za četiri glasa.