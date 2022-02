'NEMA VIŠE TENISA' - Medvedev jednom fotografijom iznenadio celu planetu, mnogi su pomislili da je stvarno kraj

Čovek koji je bio na pragu da osvoji Australijan open i da pobedi Nadala, ali je doživeo neverovatan ponor, Danil Medvedev ovoga puta je bio aktivan na svojim društvenim mrežama na kojima su osvanule brojne fotografije i snimci. A on ih je još malo "dosolio".

Zanimljivo, on je rešio da svoje pratioce pomalo i iznenadi, pa je jednom rečenicom bacio u dilemu mnoge.

No more tennis! My training for @F1 has officially started!! 💪💪@kvyatofficial @alex_albon pic.twitter.com/5xYKtdTwK0