RUSEDSKI UBEĐEN! 'NADAL ĆE OSVOJITI ROLAN GAROS, A ONDA ĆE TE VIDETI KO JE NOVAK!'

Britanac i dalje smatra da će Novak Đoković osvojiti najviše grend slemova iako je Rafael Nadal pomalo neočekivano osvojio Melburn.

"Mislim da će Novak osvojiti 24 ili 25 grend slem titula" pričao je Rusedski, još pre nego što je srpski teniser onemogućen da nastupi na Australijan openu.

I pored nesrećnih okolnosti u Australiji po Đokovića njegovo mišljenje se nije promenilo.

Rusedski: "Djokovic will be the tennis player who finishes with the most Grand Slams"



"I always said that Djokovic would end up with more Grand Slams and I still think the same. He is the best."https://t.co/yb3FVL5urj