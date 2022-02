FONJINI: U Novaku ključa zbog trijumfa Nadala, ali s jedne strane je zadovoljan njegovom pobedom!

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je rekordnu 21. grend slem titulu nedavno u Melburnu, čime je nadmašio Novaka Đokovića i Rodžera Federera u ovoj statističkoj kategoriji.

To je podstaklo raspravu o najboljem teniseru svih vremena.

Za razliku od većine drugih, poseban ugao gledanja na situaciju imao je Fabio Fonjini. Italijan, poznat kao veliki fan Rodžera Federera ali i odličan prijatelj Novaka, govorio je za tamošnje medije o Đokoviću.

"Koliko ga poznajem, njemu sada ključa u venama. S jedne strane, biće i zadovoljan, jer su ovo stvari koje ga motivišu. Mora da je pomislio, 'super, pobedio si, vidimo se u Parizu'. Novak je veoma takmičarski nastrojen, pokazao je to proteklih godina. Ipak, Rafa ako želi može u Parizu da osvoji i 22. trofej. Oni su neponovljiv fenomen u istoriji tenisa", počeo je Fonjini.

Fonjini je pohvalno govorio i o Rafi.

"On je neviđen borac. Teško je naći reči da se opiše to što je uradio, to su stvari koje samo najveći šampioni mogu da ostvare. Sećam se kako sam 2015. posle pobede nad Nadalom na US Openu pričao sa Hozeom Perlasom, koji je tada bio sa mnom. Dobra vremena... Rafa nikad ne odustaje, nije dovoljno samo da ga pobediš, ti moraš da ga iznuriš. On te toliko troši na terenu, fizički i mentalno. Ponosan sam što sam ga dobio i u Monte Karlu. Samo Đoković i Federer su u stanju da zaustave tu takmičarsku vatru."

Ipak, Italijan ističe da je najveći navijač Rodžera Federera.

"Ne bih da uvredim Rafu ili Noleta, ali ja sam rođen kao 'Federijano' i takav ću ostati. Ako bih morao da kupim kartu i biram koga ću da gledam, onda bih je kupio zbog Rodžera", rekao je Fonjini.

Zanimljivo, Italijan nikada nije pobedio Đokovića u osam susreta, niti Federera u četiri meča, dok je protiv Nadala upisao četiri pobede i 13 poraza.

