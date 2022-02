Novak Đoković je početkom januara pretrpeo ogromnu torturu u Australiji, stvari koje su se njemu dešavale stvarno su bez premca onakve, kakve ne bi ni najgorim neprijateljima poželeli. Od hotela koji je nastanjen bubama, pa sve do "neljudske" hrane, a na kraju i deportacije kao najvećeg kriminalca... Sve je to osetio na svojoj koži najbolji teniser sveta - Novak Đoković, o kome su otkriveni i novi detalji.

Podsetimo, ministar za imigraciona pitanja Aleks Hok je iskoristio svoje pravo i oduzeo je vizu našem teniseru, što je automatski značilo i deportaciju, kao i nemogućnost Srbina da brani titulu osvojenu na istom mestu samo godinu dana ranije.

Sada, kad se sve malo sleglo, glavnu reč je uzela i Kristina Kenli, koja obavlja funkciju ministra iz senke, a pored ostalih stvari tiče se i imigracionih pitanja, pa zbog toga je uputila oštru kritiku Morisonovoj vladi.

The Djokovic saga shows how vulnerable our borders have become, with 30-yrs of visa management turned on its head as Mr Morrison handballs @AusBorderForce the job of assessing vaccination status at the border, instead of assessing much earlier in the visa application process 👇 pic.twitter.com/ohL1Rnago1