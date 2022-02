VELIKI TENISKI SKANDAL POTRESAO MAĐARSKU! Igrači dobijali lažne kovid propusnice, pokrenuta hitna istraga

Informaciju je inicijalno objavio portal 24.hu, a potom i pismo koje je poslala Katalin Marosi, koordinatorka nacionalnog tima i nekadašnja 33. igračica planete u dublu.

Ona je na leto 2021. i-mejlom igračima i njihovim roditeljima tražila podatke poput imena, matičnog broja, adrese, imena majke.

BREAKING;

Reports of a number of Hungarian Tennis players producing fake Covid certificates to play in the @AustralianOpen as reported by @AdamAddicott



This needs an urgent independent enquiry by the @ITFTennis Covid certification should now be checked for ALL players. pic.twitter.com/qAl17QLQFu