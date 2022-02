OTKRIVENA TAJNA NOVAKOVE SPECIJALNE AMAJLIJE! Đoković OVO ima uvek sa sobom, a njegova verna navijačica objasnila o ČEMU se radi!

Jedna neobična ogrlica koju je Novak Đoković nedavno nosio oko vrata privukla je veliku pažnju.

Na prvi pogled deluje da se radi o običnom komadu nakita, ali kada se malo približite i pogledate privezak shvatićete da krije moćnu simboliku.

Na ogrlci se nalazi lik vuka koji je postao alter ego srpskog tenisera.

"Način na koji sam odrastao u teško vreme za moju zemlju, neuspeh nikada nije bio opcija ni za mene ni za moju porodicu. To mi je ojačalo karakter, mnogo vremena sam proveo trenirajući sa vukovima i ovo je energija vukova. Odrastao sam na planini, mnogo vremena sam proveo tamo, na Kopaoniku. I jesam tu nailazio na vukove, ali to što sam rekao, to se odnosi na odlučnost, istrajnost… Vukovi se oslanjaju na instinkt, vidim tu dosta sličnosti u ponašanju. Vukove mogu da nazovem i, na neki način, duhovnim, prirodnim vodičima kroz život" izjavio je jednom prilikom Novak.

Novakove reči podstakle su jednu vernu navijačicu da mu priredi neverovatno iznenađenje. Naime, Padma Rajan sa Floride je prošle godine naručila ogrlicu sa priveskom vuka na "Amazonu", upakovala je u posebnu torbicu sa natpisom „Energija vuka“ sa jedne i „Novak“ sa druge strane i odlučno rešila da nađe način da dođe do Srbina i uruči mu simboličan poklon.

"Imali smo sreće da uspemo da ga dostavimo. Jednostavno, sve se poklopilo. Nekoliko dana sam vrebala ispred studija ESPN na stadionu „Artur Eš“ da vidim da li će Nole doći tamo na intervju. Postavljala sam i Instagram priče o tome da želim da mu dam poklon. Jednog dana se pojavio Nole i mahnuo mi je dok je prolazio. Nakon intervjua sišao je pravo do nas usred gomile i obezbeđenja, a ja sam se spremila da mu predam torbicu s ogrlicama. Pokazao je Eleni, svom PR-u, da dođe i uzme kesicu. Onda nam je poslao zagrljaj, zahvalio se i otišao da daje autograme. Bilo je uzbudljivo", otkrila je za "Alo" Padma.

Kada je videla da novak nosi ogrlicu koju mu je poklonila, obuzele su je emocije.

"Skoro sam zaplakala kada sam prvi put ugledala sliku Noleta sa ogrlicom. Oborilo me je s nogu to što najveći teniser svih vremena nakon svih ovih meseci nosi poklon koji sam mu dala. Ne mogu da pronađem reči da vam opišem koliko sam bila dirnuta njegovom ljubaznošću i velikodušnošću. Oduvek je svoje fanove tretirao na poseban način, tako divno i iskreno", otkriva navijačica iz Amerike.

