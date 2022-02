MOMENAT ZA ISTORIJU: Ruskinja izvela nemoguće, prkosila zakonima fizike i gravitacije! (VIDEO)

Prkosila je zakonima fizike i gravitacije kao niko pre nje. Zbog toga i ne čudi što je razbila konkurenciju i ubedljivo osvojila zlatnu medalju za svoju zemlju. Imala je skor 178,92, dok je drugoplasirana Japanka Kaori Sakamoto imala 148,66, a bronzana Kanađanka Medelin Šizas je dobilam 132,04.

Čak ni komentator nije najbolje video u prvom navratu kada je Ruskinja izvela neverovatan potez, dosad neviđen u istoriji, pa je tek nakon nekoliko sekundi oduševljeno shvatio da je bio deo istorije.

Takođe, pogledajte i snimak istorijskog skoka:

"She is 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒌𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒆 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒆𝒏!" 🌟



𝟏𝟓-𝐲𝐞𝐚𝐫-𝐨𝐥𝐝 Kamila Valieva made history as the first female skater to land a quadruple jump at an Olympic Games 👏⛸#Beijing2022 | #FigureSkating pic.twitter.com/nEASULZAIo