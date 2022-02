SUZA SUZU STIŽE: Del Potro plakao KAO KIŠA u poslednjem meču profesionalne karijere, POTPUNO SE SLOMIO (VIDEO)

U festivalskoj atmosferi u utorak uveče u Buenos Ajresu, Huan Martin del Potro odigrao je možda i poslednji meč u karijeri – izgubio je od zemljaka Federika Delbonisa sa 6:1, 6:3.

Napravio je Del Potro brejk u prvom gemu, ali je Delbonis, njegov dobar prijatelj, ipak lako slavio za ukupno 83 minuta.

Bio je to prvi Delpov meč još od marta 2019. godine, a kada je na 3:5 trebalo da servira za ostanak u meču, preplavile su ga emocije i oči su mu bile pune suza. Publika je pauzu ispunila tako što je pevala serenadu svom heroju.

- Teško je objasniti kako sam se osećao na terenu. Atmosfera je bila luda, ljudi su bili ludi, bio je to jedan od najboljih mečeva u karijeri kad je reč o publici - rekao je Del Potro posle dugog zagrljaja sa Delbonisom na mreži, prenosi "Sportklub".

Ostavio je traku za glavu na mreži posle meča, znak da je to kraj, ali navijači se nadaju da bi Del Potra mogli opet da vide na terenu, ali…

