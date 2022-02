KAKVA SUDBINA ČEKA ĐOKOVIĆA?! Nakon turbulencija, SVETSKI BROJ JEDAN na raskrsnici karijere: Februar je njegov, ali šta sa martom?

Borba za prvo mesto ATP liste dugo nije bila ovako interesantna i neizvesna.

Imao je Danil Medvedev šansu da napravi iskorak na Australijan openu, ali mu je Rafael Nadal u izostanku Novaka Đokovića ugasio nade.

Borba Đokovića i Medvedeva se nastavlja, a na teren će obojica izaći 21. februara. Novak ide u Dubaiji, dok će ruski teniser igrati u Akapulku.

Pred početak pomenutih turnira, razlika između Đokovića i Medvedeva će biti samo 440 bodova, pošto će nakon brisanja prošlogodišnjih bodova sa Australijan opena, Novak imati 8.875, a Danil 8.435.

Ukoliko želi da ostane na tronu, Đokoviću je potrebno da stigne do o četvrtfinala turnira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ako se desi da Novak izgubi u prva dva kola, a Medvedev osvoji Akapulko, srpski teniser više neće biti prvi teniser sveta.

Ipak, mnogo zanimljivije je ono šta će se desiti u martu i ta famozna američka turneja.

Prvi reket sveta i čovek koji je teniska tema broj jedan na planeti, Novak Đoković nalazi se na listi prijavljenih tenisera za turnir u Indijan Velsu. Međutim,sa druge strane to ipak ne znači da će tamo i učestvovati, jer su organizatori doneli odluku da samo oni igrači koji su vakcinisani mogu da igraju na ovom mastersu.

Američka turneja bi tako donela brojne promene, ukoliko ostanu na snazi pomenuti uslovi, Srbina onda nećemo gledati po Kaliforniji od 7. do 20. marta, a samim tim najverovatnije ni u Majamiju od 21. marta do 3. aprila.

Ono što je sreća u nesreći to je činjenica da Novak neće izgubiti poene, ali će ih konkurenti osvajati, i to maksimalno do 2.000 bodova.

U tom slučaju, Srbin neće imati sigurno ni drugo mesto ATP liste zato što bi Aleksander Zverev u slučaju dobrih rezultata, pa čak i jedne titule mogao da ga pretekne. Pošto se Indijan Vels prošle sezone igrao tek u oktobru, teniseri koji su učestvovali će tek kasnije da izgube bodove. Međutim, to ne utiče mnogo na ovaj poredak sudeći da je Medvedev ispao u četvrtom kolu, a Cicipas i Zverev u četvrtfinalu.

Da sve bude još gore po Đokovića, nije dobro ni što njegovi glavni rivali ne brane mnogo bodova iz Majamija prošle godine. Tačnije, Medvedev i Cicipas koji brane samo 180 bodova za četvrtfinale, a Zverev 10 bodova za ispadanje u drugom kolu.



Pošto Nadal nije igrao u Indijan Velsu, to znači da bi i ona mogao da se, uz Stefanosa Cicipasa, približi Novaku ukoliko budu uspešni u Indijan Velsu i Majamiju. Doduše, još uvek ne mogu i matematički da ga prestignu, ali bi mogli da dođu tek na nekoliko bodova od njega.

To znači da Novak može pasti čak i na peto mesto ATP liste što bi zaista bio sunovrat i jedna od najtežih godina u njegovoj karijeri. Ipak, sve se može promeniti, ako se Đoković pojavi u SAD, onda bi se druga pesma pevala, jer na ternu Srbinu ne mogu ništa...

Autor: