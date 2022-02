ONA JE VALIJEVOJ 'UVALILA' OTROVNU JABUKU: Treneri pod udarom javnosti zbog doping afere, Katarina Vit podržala rusko čudo od deteta (VIDEO)

Radi se o leku za srce "trimetazidin" koji je na listi zabranjenih Svetske anti-doping agencije, ali razlozi zbog kojih je ova tinejdžerka koristila tu supstancu ostaju misterija.

To je pokušala da razreši legendarna Katarina Vit koja je sa društvenih mreža uputila poruku podrške mladoj ruskoj senzaciji, istakavši da krivce treba tražiti među ljudima koji brinu o Kamilinoj karijeri.

Naravno da je ova objava izazvala burne reakcije, ali slavna Nemica je dobila i podršku određenih krugova koji za ceo slučaj optužuju Eteri Tutberidze koja trenira Valijevu od 2018. godine.

(ENG) #ShameOnTutberidze for Yulia's anorexia, for Zhenya's leg and chronic back injury, for "just go out - roll it out" said to the injured Adyan, for Dasha's body shaming https://t.co/hzRXTIPOFK

Tutberidze je trenirala još nekoliko klizačica koje su stigle do velikih uspeha u ovom sportu, uključujući i Juliju Lipnicku i Alinu Zagitovu, ali stroge metode koje nameće, često su izazivale kritike.

Mrežama se širi i haštag “Sram te bilo Tutberidze“, ne samo zbog odnosa prema devojčicama koje tenira, ne msleći na njihovo zdravlje, nego i zbog nepotizma - ona je naime iskoristila svoj uticaj da na ZOI u Peking pošalje svoju ne naročito talentovanu ćerku Dijanu u plesnom paru sa Hlebom Smolkinom.

Tutberidze mnogi okrivljuju što je njena nekadašnja učenica, bivša Evropska prvakinja, svetska vicešampionka i olimpijska pobednica u timskom takmičenju, Julija Lipnickaja, obolela od anoreksije. Optužuju je da je terala povređenu decu da se takmiče, zbog čega je upropastila karijere Adjana Pitkejeva i Jevgenije Medvedeve, a Darija Panenkova je iz nerazjašnjenih razloga prekinula saradnju s njom.

#shameOnTutberidze for eliminating all young promising ice dance teams from competition so her talentless daughter and her background dancer could have the Olympics and undeservedly become the next Russian number one team. Nepotism at its rock bottom pic.twitter.com/7bJoW9kJci