EUFORIJA ZBOG NOVAKOVOG DOLASKA: Za ovaj turnir su sve karte RASPRODATE

Prvi reket sveta će 2022. godinu započeti u Dubaiju.

Turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima odigraće se od 21. do 27. februara, a za njega je Đoković dobio dozvolu za ućešće bez potvrde o vakcinaciji, što je bila glavna kočnica za učešće na Australijan openu, prvom grend slemu u sezoni.

Takođe, deluje da će Novaka u Dubaiju dočekati prava fešta, pošto se nakon pomame za ulaznicama očekuje da će tribine biti konstantno pune.

Naime, kako je obaveštena javnost od strane organizatora, sve karte za mečeve su rasprodate.

- Šeik Mohamed rekao je da šta god je bilo u prošlosti, tamo treba da ostane. Ali, ne pomaže ni ako se stoji u mestu. Uvek je bolje razmišljati unapred i biti pozitivan. Raduje me što je Đoković odlučio da se vrati, jer je najbolji teniser planete. On je naš nekadašnji šampion i za gradi turnir je apsolutno sjajno to što se vratio, rekao je direktor turnira, Salah Talak.

- Mada su ulaznice rasprodate, imamo još poneku koju smo sačuvali 'za svaki slučaj, dodao je Talak.