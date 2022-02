NOVAK PRVI PUT PRIZNAO: 'KAJEM SE ZBOG TOGA!' Đoković bi zbog jedne greške SVE uradio drugačije!

U 21.30 po našem vremenu Bi-Bi-Si emituje razgovor sa najboljim teniserom sveta koji je pričao o svemu sa čim se susreo u Melburnu.

UŽIVO:

22.20 - Govorio je Đoković i o optužbama da je, "suprotno svim očekivanjima, našao za shodno da usred pandemije organizuje Adrija turneju, jer pandemiju i nije shvatao ozbiljno".

- To su pogrešni zaključci. Jer, ja Kovid shvatam vrlo ozbiljno. A što se Adrija turneje tiče, poštovali smo svaki protokol i propis koji je bio na snazi u Srbiji u tom trenutku! A tada nisu bile obavezne maske, sportski događaji su mogli da se održavaju. Razumem da kada gledate iz perspektive neke druge zemlje, u kojoj su oštriji propisi, da to nije izgledalo dobro. Ali, svaka država se na neki pomalo drugačiji način borila sa Kovidom, rekao je najbolji teniser sveta.

22.15 - Đoković je krajem decembra bio pozitivan na virus korona, alu je uprkos tome dao intervju za L'Ekip. Najbolji teniser sveta ističe da se sada kaje zbog toga.

- Uradio sam to iz nekoliko razloga. Prvo, jer poštujem L'Ekip kao jedan od najboljih sportskih medija na svetu. Frenk Ramera, novinar, je neko koga poznajem puno, puno godina i uvek sam imao odličan odnos sa njim. Već smo bili ugovorili taj intervju izvesno vreme pre toga i nisam želeo da ga izneverim. Da li je trebalo da budem više oprezen? Da li je trebalo da ga obavestim? Apsolutno. Voleo bih da mogu da vratim vreme, to je moja greška, priznajem je i stojim iza nje i veoma mi je žao zbog toga - istakao je Nole.

22.07 - Novak ja istakao da ga je povredio odnos kolega prema njemu tokom svega što je proživeo u Australiji.

- Da, jesam. Kada sam doputovao u Melburn, nije mi bilo dozvoljeno da koristim telefon tri, četiri sata. Bila je duboka noć, iza jedan sat posle ponoći. Nisam spavao, jer su me ispitivali stalno, na svakih 30 minuta. Bilo je tu mnogo "intervjua", koji krenu, pa se prekinu, pa se nastave... Ja nešto kažem, a osoba koja me ispituje kaže da mora da ode i konsultuje se sa svojim nadređenima, pa se onda čeka, pa se vrati... To je trajalo cele noći. I onda sam na sudu dobio taj proces, vraćena mi je viza, bio sam slobodan četiri dana, trenirao sam. Ali, nije to bilo normalno treniranje kao što je inače slučaj kod mene uoči grend slema. Ođednom je tu bilo mnogo kamera na svakom mom treningu... A uz to, i moje kolege... To me je baš povredilo. Osetio sam tu energiju, te poglede mojih kolega, ljudi koji su se nalazili u teniskom kompleksu. Naravno, shvatao sam da imaju stavove koje su izgradili na osnovu onoga što su videli u medijima. A ja nisam izlazio sa svojim stavovima u medijima, jer sam poštovao pravnu proceduru u kojoj sam se našao, postupke koji su se vodili.

Tokom dana se pojavio kratak snimak od pet minuta razgovora novinara Amol Radžan i Novaka Đokovića. Tu smo već dosta toga saznali.

- Novak je izjavao da je spreman da se odrekne učešća na Rolan Garosu, Vimbldonu i ostalim turnirima ako bude uslovljen primanjem vakcine

- Srpski teniser je jasno poručio da nije antivakser, ali da podržava slobodu izbora šta stavljate u svoje telo

- Đoković je ostavio otvorenim mogućnost da se u budućnosti vakciniše

- Kada je govorio o dešavanjima u Australiji, Novak je jasno rekao da se ne slaže s odlukom ministra Hoka čija je percepcija bila da bi Đoković mogao da stvori antivakserski lobi

- Nole je odlučno odbio sve navode da o lažiranju pozitivnog testa na kovid.