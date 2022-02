Prvi teniser koji je reagovao na Novakov intervju i stao uz njega: Sloboda je veća od tenisa

Pjer-Ig Erber podržao najboljeg tenisera sveta i istakao da svako ima pravo na svoj izbor.

Intervju koji je Novak Đoković dao za BBC u kojem je istakao da ukoliko vakcina bude uslov neće igrati na turnirima, odjeknuo je u celom svetu. O tome se pričalo čitavog dana u sportskim, a posebno u teniskim krugovima.

Novak je istakao takođe i da je bio pogođen reakcijom kolega tokom Australijan opena i da su ga mnogi razočarali u tom pogledu dok je bio zatočen u Melburnu.

Jedan od retkih koji je tada digao glas za Đokovića bio je Francuz Pjer-Igo Erber. On je već tada najavio da Novaku spremaju paklen doček u Australiji, a pošto se i sam nije vakcinisao, i on je propustio Australijan open, pa sada igra samo turnire u Francuskoj na kojem mu je dopušteno da igra.

Erber je i sada javni dao podršku Đokoviću zbog stava o vakcinaciji.

- Sloboda je jača od tenisa i svega ostalog. Mnogo sam se pronašao u intervjuu kojim je dao. Veliko poštovanje za njegov stav. Ima uverednja, poštovanje - rekao je Erber za L'Ekip.

On ističe da je srećan što sada može da igra na turniru u Marselju, gde je pobedio Mihaela Kukuškina sa 2:0 i plasirao se u osminu finala.

- Srećan sam što mogu da igram u svojoj situaciji. Sigurno je da sam imao vrlo malo prilike za to na kraju prošle godine, tako da sam veoma srećan što sam na terenu i da mogu da igram turnire u Francuskoj. Želimo da igramo pred našom publikom, to je ono što me motiviše i tera da želim da budem teniser - rekao je Erber.

