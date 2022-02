'NE SMEMO DA ZABORAVIMO KO JE NOVAK!' Bivši drugi reket PLANETE podržao Srbina!

Bivši teniski as, Aleks Koreča, smatra da je Novak Đoković zaslužio veće poštovanje u medijima zbog svog stava o vakcinaciji.

Španac kojem je najbolji plasman bio drugo mesto na ATP listi je za Eurosport rekao kako se ne sme zaboraviti da je Novak Đoković neko poseban tenisu!

Đoković je na udaru brojnih medija posle iznošenja svojih stavova koji se tiču odluke da se ne vakciniše protiv kovida.

- On je dao tako mnogo za tenis. Možda vam se ponekad neće dopasti njegovo ponašanje na terenu, ponekad ste protiv svega toga ili vam se dopada njegov karakter. Ipak, ne možemo da zaboravimo da je on neko poseban u našem sportu. Izaći i kritikovati ga mnogo, pokušavati da budete oštri prema njemu jer je odlučio šta želi da radi i da ima pravo da izabere da ne bude vakcinisan - mislim da je to bilo previše. Morali bismo da pokažemo poštovanje- kaže Koreča.

- Ako ne želite da se vakcinišete, u redu je. Ako ne, mislim da bi trebalo da poštujemo čak i ako neko oseća da ne bi trebalo da bude primoran na to. On ima svoju ličnost i svoje ideje. I definitivno će neki ljudi reći da ima pravo da to kaže, da je nevakcinisan, dok će neki drugi reći da bi, ako je vakcinisan, trebalo da bude uzor. Na neki način, mislim da ne mora da misli o drugim ljudima, već o onom što oseća. I mislim da je to najvažnija stvar- zaključio je Koreča.

