'AKO ĐOKOVIĆ HOĆE - NEKA DOĐE' Italija OTVARA NOVAKU VRATA! Srbin može da napadne Nadala na turniru koji obožava

U nekim državama i na nekim turnirima obavezna je vakcinacija za sve učesnike, barem su takve bile najave nakon drame kroz koju je Đoković prošao u Melburnu.

Popularnost srpskog tenisera dostigla je vrhunac, čitava planeta je pratila događaje iz Australije, a nakon svega što se dogodilo mnogi jedva čekaju da ga vide na terenu.

Odmah je bilo jasno da je Novak dobrodošao u Dubaiju i turniru koji počinje 21. februara, a Đokovića bi mogli da vidimo na još jednom mestu gde je poprilično popularan.

U pitanju je Rim i masters turnir koji se igra u maju.

Podsekretarka za sport u Italiji, Valentina Vecali, poručila je da najbolji teniser sveta može sam da bira da li će zaigrati na ovom mastersu koji je osvajao pet puta.

Where can the unvaccinated Djokovic play? In Italy.



Undersecretary for Sport Valentina Vezzali: "As for outdoor tennis there is no reinforced Green pass, so if Djokovic wants to come playing at the Internazionali in Rome can do so."https://t.co/aUVu4M0Wmq