LEPE VESTI IZ BRITANIJE - Novak će igrati na VIMBLDONU!

Vakcinacija nije uslov za ulazak u Veliku Britaniju, a organizatori najvećeg teniskog turnira na svetu, Vimbldona, u potpunosti slede upute Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

To znači da će najbolji teniser sveta Novak Đoković imati priliku da brani titulu na Ol Ingland klabu, što je potvrdio i Tim Henman.

urnira i najbolji teniser Velike Britanije početkom veka, član je Borda direktora Ol Ingland klaba i Organizacionog komiteta Vimbldona.

Na pitanje novinara radija Bi-Bi-Si-4 da li postoji opasnost da Đoković propusti nezvanično svetsko prvenstvo zbog istrajnosti u odluci da se ne vakciniše, odgovorio je odrečno.

- Ne verujem da će se to desiti. Trenutno postoje mere za ulazak u Veliku Britaniju koje je donela Vlada i mi ćemo ih provoditi - rekao je Henman.

A te mere britanske vlade nalažu da je nevakcinisanim putnicima dovoljan negativan antigenski test da bi ušli u državu.

Prokomentarisao je Henman i Novakovu istrajnost da sam odlučuje o svom telu.

- Pre svega moram da kažem da je apsolutno njegovo pravo da donese odluku hoće li da se cepi ili ne. Kao bivši igrač i sadašnji navijač to nije ono što sam želeo da čujem od njega, ali jesam to očekivao. On je spreman na restrikcije u smislu gde sme da putuje i koje turnire da igra, iako time možda gubi šansu da postane najveći igrač sveta u istoriji. To dovoljno govori koliko je čvrst u svojoj odluci da napravi ono što je najbolje za njega - zaključio je Henman.

Kako sada stvari stoje, Novak će u slučaju da ostane nevakcinisan moći da igra u Dubaiju gde je već otišao, u Beogradu, Rimu i na Vimbldonu. Realne šanse postoje za Rolan Garos, Monte Karlo i Madrid, dok je neizvesno učešće na Ju-Es openu. Kad je reč o Indijan Velsu i Majamiju, gotovo je izvesno da tamo nećemo gledati najboljeg tenisera sveta, dok su ostali turniri iz masters serije pod znakom pitanja.