SKANDAL U SVETU SPORTA! Britanci bili PRAVA SENZACIJA u Tokiju, a sada ostali bez osvojene medalje zbog DOPINGA!

Sud za sportsku arbitražu doneo je ovakvu presudu i tako razočarao i trojicu atletičara koji su trčali u ovoj štafeti, a nisu koristili nedozvoljena sredstva, preneo je BBC.

Sidžej Udža bio je pozitivan na lek "Ostarin", koji je na zabranjenoj listi anabolika, kao i na zabranjenu supstancu označenu kao S-23, a prošlog meseca je zbog toga bio privremeno suspendovan.

On nije negirao da je prekršio antidoping pravila, ali je rekao da nije svesno ili namerno koristio doping i da je "izvor zabranjenih supstanci u uzorku mogao biti gutanje kontaminiranog suplementa".

BREAKING NEWS: Great Britain have been stripped of their silver medal in the men's 4x100 relay at the 2020 Tokyo Olympics after sprinter CJ Ujah tested positive for a banned substance.



