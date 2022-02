SKANDAL U PEKINGU: ŠVEĐANIN KINEZE I RUSE POREDIO SA HITLEROM! Osvojio 2 zlata, pa vređao organizatore ZOI

Švedski klizač Nils van der Pul (25) osvojio je zlatne medalje u trkama na 5 i 10 kilometara tokom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, a zatim napravio ogroman skandal. Čovek koji je pre nedelju dana u jednoj od svojih trka postavio i svetski rekord, ozbiljno je uvredio domaćina ovogodišnjeg takmičenja.

On je aktuelni kineski režim uporedio sa Adolfom Hitlerom, napominjući da nije smelo da se dogodi da Peking dobije organizaciju ovako velikog takmičenja.

“Terrible”, double Olympic gold medalist Nils van der Poel says on the games being held in China. After arriving back to Sweden, he said it’s “extremely irresponsible” to have a country not respecting human rights as host, and compares with Nazi Germany. https://t.co/Oo7dK7nT9Y

O njegovoj izjavi, koja je obišla ceo svet, još se nije oglasio niko iz Kine ili od ljudi koji su učestvovali u organizovanju zimskih olimpijskih igara. Verovatno će neko od njih imati šta da kaže nakon ovog incidenta, posebno što je Van der Pul napomenuo da strahuje za bezbednost švedske delegacije!

"Zaista mislim da je strašno, ali ne bi trebalo da pričam o tome jer još imamo tim u Kini", rekao je Nils van der Pul.

On očigledno živi u strahu, iako je do sada osvojio dve zlatne medalje i nije imao nikakvih problema sa vlastima u Kini. Ipak, dva dana pre kraja Zimskih olimpijskih igara uporedio je Kineze sa Hitlerom!

"I think it is extremely irresponsible to give it to a country that violates human rights as blatantly as the Chinese regime is doing."



