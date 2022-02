NOVAK JE IZUZETNO TVRDOGLAV! Bartoli: Ne mogu da verujem da on preuzima takav RIZIK!

Nekadašnja šampionka Vimbldona, Marion Bartoli, verovala je da će se Novak Đoković vakcinisati nakon svega što se dešavalo u Australiji, pa je ostala u šoku kada je čula da Srbin trenutno nema nameru to da uradi.

Podsetimo, Novak je u ekskluzivnom intervjuu za BBC nedavno otkrio da niko ne može da ga primora da se vakciniše i da je spreman da žrtvuje trofeje, ako je vakcina uslov da učestvuje na turnirima.

"Bila sam veoma iznenađena, jer sam prvobitno pomislila da će se vakcinisati nakon svega što se dogodilo u Australiji i to su bile glasine koje sam čula. Dakle, dobiti potpuno obrnuto mišljenje je bio mali šok, da budem iskrena. On je izuzetno tvrdoglav u svim svojim idejama. Kada u nešto veruje, onda jednostavno nema šanse da se predomisli, a verovao je da će ubrizgavanje nečega u njegovo telo sada promeniti to kako se oseća. On ne želi da rizikuje", rekla je u podkastu "Tennis Major" Bartoli.

Bartoli je istakla da poštuje Đokovićevu odluku.

"Prosto ne mogu da verujem da on preuzima rizik i da je spreman da rizikuje da bi prošao tim putem. Znate, on je doneo odluku i svi moramo da je poštujemo".

