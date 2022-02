Novak otkrio šta će prvo da uradi ako ga Medvedev prestigne na 1. mestu ATP liste (VIDEO)

Najbolji teniser sveta igra u Dubaiju svoj prvi turnir ove sezone.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković održao je konferenciju za medije pred ATP Dubai što će biti njegov prvi turnir ove sezone. Novak je istakao da je za razliku od Australije, u Dubaiju lepo dočekan od strane igrača.

- Nije mi bilo teško da uzmem reket u ruke i izađem na teren da se bavim sportom i samo igram. Spreman sam koliko god je to moguće. Bilo je mnogo emocija nakon što sam se vratio iz Australije. Bilo je čudno. Bio sam razočaran, bio sam tužan zbog načina na koji se sve odigralo i načina na koji sam napustio zemlju.

- Koji god turnir da budem u mogućnosti da igram, pokušaću da dođem u tu zemlju i igram na tom turniru. Situacija je trenutno drugačija. Stvarno ne mogu da biram. Gde god budem imao mogućnost da igram, iskoristiću tu priliku, jer to je ono što i dalje volim da radim. Imam podršku moje porodice i mog tima, to mi je mnogo bitno. Nije lako ni za koga u ovoj situaciji, ali veoma je uzbudljivo što su svi oni zajedno sa mnom u Dubaiju. Igraću ovaj turnir i videću šta će biti dalje. „Ranija pozitivna iskustva na terenu i titule očigledno me još više povezuju sa ovim mestom“

“I will be the first one to congratulate #Medvedev if he become number 1. He deserves it” - #Djokovic pic.twitter.com/DWv6FH7WfA — Sameer Hashmi (@sameerhashmi) 20. фебруар 2022.

Novak je upitan i o mogućoj smeni na prvom mestu na ATP listi, pošto Danil Medvedev u slučaju trijumfa u Akapulku može da ga prestigne.

- Znam da je veoma blizu. Jedini scenario koji ja imam u glavi je da pobedim na svim mečevima i nadam se da ću ostati na prvom mestu. On zaslužuje da bude broj 1, verovatno će se to dogoditi, ako se to dogodi ove nedelje, ja ću biti prvi koji će mu čestitati - poručio je Novak.

