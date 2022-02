KONAČNO: NOLE DANAS IZLAZI NA TEREN! Poznato tačno vreme kada Đoković igra - PRVI PUT OVE GODINE

Novak Đoković započinje svoju novu sezonu u Dubaiju, a rival u prvom kolu biće mu Lorenco Museti. Meč je na programu danas oko 17.30 časova.

Na centralnom terenu program otvaraju Marin Čilić i kvalifikant, od 11 časova po našem vremenu. Odmah nakon njih će na teren Filip Krajinović, koji će za protivnika imati Maleka Džazirija.

Posle meča srpskog i tunižanskog tenisera, sledi pauza do 16 časova po vremenu u Srbiji.

Od 16 sati svoj meč igraće Endi Mari protiv kvalifikanta, a nakon njih program zatvaraju Novak Đoković i italijanski teniser Lorenco Museti.

