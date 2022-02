DOŽIVEO DRAMU, ALI SE NA KRAJU ISPLATILO: Krajinović prošao u drugo kolo turnira u Dubaiju

Brejk u završnici trećeg seta bio je ključan.

Filip Krajinović se plasirao u drugo kolo ATP turnira u Dubaiju, gde je bio uspešniji od 297. tenisera Tunišanina Maleka Džazirija. Srbin je slavio sa 2:1 u setovima (6:7, 6:2, 6:4), posle dva sata i 20 minuta igre.

Krajinović je izgubio prvi set u tajbrejku, iako je imao set loptu pri vođstvu od 5:4. Džaziri je preživeo i potom u tajbrejku odigrao bolje i došao do vođstva.

Drugi set je srpski teniser dobio ubedljivo sa dva brejka prednosti. uz sigurnu igru na svoj servis, gde rivalu nije dozvolio brejk loptu.

Presudila je završnica trećeg seta. Do 4:4 su rivali čuvali svoj servis, a Krajinović je zatim psole jednog dužeg gema došao do prve brejk šanse, koju je iskoristio. U narednom gemu je potvrdio brejk i došao do plasmana u drugo kolo.

Rival Krajinoviću u narednom kolu biće pobednik duela Aslan Karacev - Mekenzi Mek Donald.

