ĐOKOVIĆ - MUSETI: Novak se vratio na teren i pokazao zašto je NEPRIKOSNOVEN u svetu tenisa! UBEDLJIVA POBEDA SRPSKOG ASA!

Novak Đoković konačno je odigrao prvi takmičarski meč u 2022. godini, na turniru ATP Dubai rival mu je bio Lorenco Museti.

Đoković - Museti 6:3, 6:3.

Protiv Lorenca Musetija, mladog Italijana koji mu je uzeo dva seta na Rolan Garosu 2021, Nole nije imao previše sportske milosti: u prvom kolu ATP turnira u Dubaiju savladao je ovog 19-godišnjaka sa 6:3, 6:3, a pritom je sve napete situacije (kojih je bilo) rešavao u svoju korist.

U svom uvodnom meču u 2022. godini, a ranijih nije bilo jer je Đoković deportovan iz Australije dan pred početak Australijan opena, usled političke odluke lokalnih vlasti da je u pitanju "osoba koja je opasna po bezbednost i red u državi" jer bi "mogao da podstakne druge na antivaksersko raspoloženje", Novak je podsetio zašto je najbolji teniser na planeti.

Da, imao je grešaka, i jeste ga prvi servis služio slabije nego inače (ubacio je lopticu gde treba u, za njega skromnih, 59% slučajeva), osvojio je samo šest poena na prve servise Musetija, ali...

Novak Đoković je radio upravo ono što ga je i vinulo u svetski vrh:

Bio je smiren kada mu u gemovima nije išlo. A takvih situacija je bilo u prvom setu, kada je Italijan imao i po 0:40 na Noletove servise.

Sveo je greške na minimum. Zapravo, na celom meču imao je samo jednu neiznuđenu (naspram osam suparnikovih).

Izvrsno je "napadao" svaku situaciju kada bi mladi suparnik bio nesiguran, a naročito je bio impresivan na druge servise rivala.To je, uz spasavanje četiri brejk lopte sredinom drugog seta, bilo više nego dovoljno da oduševi brojne njegove navijače koji su ga bodrili na ovom "debiju".

6:3 - KRAJ! BREJK, SET I MEČ - pobeda Noleta!

5:3 - Savršen servis gem Novaka, bez izgubljenog poena.

4:3 - Nastavlja se izvrsna igra mladog italijanskog tenisera u drugom setu, posle doživljenog brejka. Daleko bolje servira od iskusnijeg rivala, pa je gem dobio bez izgubljenog poena. Prišao je na 4:3, no sledeći će servirati Nole koji ima pomenuti brejk prednosti.

Maratonski gem - Iznervirao se na trenutak Nole kada je, pri rezultatu 15:15, očajno izveo smeč i omogućio Musetiju da povede. Ali, nije besneo Đoković, samo je sklopio oči, ćutke stajao u mestu, pa se vratio na osnovnu liniju. Nedugo zatim je poravnao rezultat, ali je potom potrošio "čelendž" misleći da nije napravio dvostruku servis grešku, a jeste. I, do brejk šanse je stigao Italijan (koji je u prvom setu imao u jednom trenutku i 0:40), ali je Đoković devetim poenom na mreži (od 11 izlazaka pred nju) izjednačio. Ipak, kako je izgubio balans prilikom sledeće razmene udaraca, njegov suparnik je došao do nove brejk prilike, ali je Museti nju prokockao jer je izuzetno lukav lob udarac - za oko desetak centimetara završio van terena. Novo izjednačenje...

3:2 - Ne da se mlada nada italijanskog tenisa. Opet je Musetiju "proradio" forhend, pa je, bez ijedne neiznuđene greške (osam ih je imao u dosadašnjem toku meča) dobio servis gem, u kome je Nole samo privremeno prišao na 40:15.

Neka vas ne iznenadi što smo vam najpre objavljivali fotografije Đokovića u beloj opremi, a sada u zelenoj. Presvukao se srpski as u međuvremenu, ali nije mnogo promenio svoju igru.

0:1 - Odličan servis gem Lorenca Musetija. Ovaj 19-godišnjak je izgubio samo jedan poen, a izvrsnom igrom s osnovne linije sve vreme "diktirao tempo" na početku druge deonice. Sledeći servira Nole.

Đoković - Museti - Nole uzeo prvi set!

6:3, SET ZA ĐOKOVIĆA! Drugi uzastopni put Nole osvaja gem bez izgubljenog poena, pa 36 minuta od početka meča stiže do 6:3, time i vođstva od 1:0 u setovima. Izvrsna igra posle početnog "isspitivanja snaga".

5:3 - Nije se mnogo trudio Nole u servis-gemu Italijana, koji ostavlja Đokovića "na nuli", ali će Srbin sada servirati za osvajanje prvog seta.

5:2 - Đoković "bez milosti". Osvojio je gem bez izgubljenog poena. Servisi... fantastični.

4:2 - Ne da se mladi Italijan. Malo uz razgovor sa sudijom, malo uz popravljanje svoje preciznosti, i... na sopstveni servis-gem dolazi do 4:2. Sledeći servira Novak.

4:1 - Kakav gem! Museti je poveo sa 0:40, imao tri brejk lopte, a Nole ne samo da je ostao smiren, nego je dobio pet poena u nizu i oduševio nekoliko desetina njegovih navijača koji su, držeći srpske trobojke, proslavili novo osvajanje gema - 4:1.

3:1 - Brejk Đokovića! Posle petominutne borbe, a i jedne propuštene brejk prilike, Nole je uspeo da "oduzme servis" 19-godišnjem suparniku i povede sa 3:1.

2:1 - Fantastično je Nole odigrao svoj drugi servis gem, za minut i po je izvrsnim servisima došao do 40:0, a onda dobio i sledeći poen, nateravši rivala na grešku. Posle deset minuta igre, semafor pokazuje 2:1 za Đokovića, a sledeći će servirati Museti, i to posle kraćeg predaha.

1:1 - Đoković je, posle osvojenog uvodnog gema, nastavio da dobro igra iako je razmene udaraca otpočinjao Museti, kog je naterao na dve greške i poveo sa 0:30. A posle čak 15 udaraca u borbi za treći poen drgugog gema, semafor je pokazao da je Noletova prednost prepolovljena, jer je Đoković poslao lopticu u aut. Museti je zatim odličnim snalaženjem na mreži izjednačio na 30:30, a potom sa dva ekspresno dobijena poena došao do 1:1.

1:0 - Bilo je napeto... Izuzetno agresivno je počeo ovaj susret mladi Italijan, koji je sa dva riskantna forhenda došao do 0:30 na servise Novaka Đokovića. Posle tog drugog direktnog poena, do kog je došao udarcem kojim je lopticu poslao brzinom od 170 kilometara na sat, Museti je u narednoj razmeni rano pogrešio, da bi Nole zatim forhend dijagonalom naterao rivala na "spasavaj se ko može" odbranu, što je iskoristio da poentira dijagonalom u nebranjeni deo terena - 30:30. Srpski as je nastavio da forsira forhend igru mladog suparnika, sve dok nije naglo promenio stranu, a Museti bekhendom poslao lopticu u mrežu. I, od 0:30 za Italijana, došlo se do 1:0 za Đokovića koji je osvojio servis gem.

19.23 - Meč je počeo, servira Novak Đoković!

19.20 - Museti, koji ima 19 godina, u ovoj sezoni ima učinak od tri pobede i četiri poraza, a Đoković je na "nuli". Ovo im je prvi međusobni duel na tvrdoj podlozi, a drugi ukupno.

19.15 - Rivali su izašli na zagrevanje, za oko deset minuta počinje prvi Noletov takmičarski meč u ovoj sezoni.

Očekivalo se da će meč početi oko pola šest po srednjeevropskom vremenu, ali duel Marej - O'Konel je potrajao tri seta ( Endi je pobedio sa 6:7(4), 6:3, 7:5) pa su Nole i njegov rival tek oko 19.15 izašli na teren.

Uoči meča

Najbolji teniser je zbog australijske drame (koja ga je zadesila u januaru, i o kojoj je Novaka Đokovića opširno govorio pre tri dana) još uvek bez takmičarskog nastupa u ovoj sezoni.

Prvi trijumf na koji je došao da igra, a da nije proteran kao što su mu to uradile australijske vlasti 16. januara, je u Dubaiju, gde mu je uvodni rival "momak koji mora da ga mrzi".

Tako je glasila jedna od stranih najava ovog meča, imajući u vidu da je 2021. Italijan ostvario čak 30 pobeda do Rolan Garosa, a onda na Otvorenom prvenstvu Francuske prokockao dva seta prednosti protiv Đokovića i - potpuno se "raspao" u nastavku sezone. Koliko? Toliko da je posle tog poraza u Parizu prošle godine odigrao 21 meč, a izgubio njih čak 15.

Šta su Đokovićevi ciljevi?

Đoković je petostruki šampion Dubaija, a na turnir je stigao iz nekoliko razloga - da bi se bavio onim što najviše voli da radi, da bi gradio svoju formu za još veće izazove, a i da bi, ako to bude bilo moguće, ostao na čelu ATP liste.

Ako Noletov učinak u Dubaiju Danil Medvedev nadmaši u Akapulku, Rus će svakako preuzeti prvo mesto na svetskom rangiranju (a mogućnost gubitka čelne ATP pozicije je Novak Đoković prokomentarisao na sjajan način).

Ko je sledeći rival?

Pobednik današnjeg srpsko-italijanskog duela neće imati lak zadatak u drugom kolu jer će se sastati sa boljim iz meča Karen Hačanov - Aleks de Minaur. Hačanov je prošle sedmice dogurao do polufinala Dohe (pobedio ga je Bautista Agut i to posle preokreta), a De Minaur je poklekao u četvrtfinalu Roterdama, protiv Cicipasa.

