ĐOKOVIĆ GESTOM ODUŠEVIO NOVINARE 'L'EKIPA': Novak je TRAŽIO DA SE SASTANEMO, žali zbog onoga što je uradio!

Jedna od stvari zbog koje se srpski teniser pokajao jeste pojavljivanje na intervjuu za francuski L'ekip dva dana nakon što je dobio pozitivan rezultat testa na korona virus.

Novak je tokom intervjua odbio da skine masku, međutim, činjenica je da na dogovorenom sastanku nije ni trebalo da se pojavi.

Novinar francuskog lista Frank Ramel, koji je radio i pomenuti intervju, napisao je novi tekst o Đokoviću u kojem je otkrio da se sastao sa Srbinom u Dubaiju, pred početak turnira serije 500.

Novak Djokovic publicly made amends... But on Sunday, he wanted to meet us, for a face-to-face meeting of a few minutes, to reiterate his apologies.

He had appreciated the fact that the newspaper had managed with tact the aftermath of a strange affair. 👌 pic.twitter.com/8ITqxpkbRK