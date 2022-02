MEDVEDEV ODUŠEVIO IZJAVOM: Ne osećam se kao lider, čak i ako postanem prvi na listi!

Prvi rival Medvedeva u Akapulku biće Benoa Per.

Ruski teniser Danil Medvedev ima šansu da od narednog ponedeljka preuzme čelo ATP liste.

Za to će mu biti potrebna titula u Akapulku ili da se ispuni neki od ovih scenarija.

Prvo mesto na listi od 2005. su u kontinuitetu držali samo članovi “velike četvorke”.

“Nikad ne znamo šta da očekuje u tenisu. Možda će se to dogoditi za pet godina, možda za dve, možda u narednim nedeljama. U prethodnih 16 godina samo su njih četvorica (Đoković, Federer, Nadal i Mari). U jednom momentu to će se desiti. Svako od nas bi voleo da on bude taj, da na tom mestu ostane što je duže moguće”, rekao je Medvedev i dodao:

“Definitivno se ne osećam kao lider nečega. Ali, biti prvi koji će srušiti tu tradiciju… Svakako je pozitivna stvar za portfolio. Samo želim da nastavim sa dobrim tenisom.”

Prvi rival Medvedeva u Akapulku biće Benoa Per.

Autor: