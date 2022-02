SKANDAL! NOVI SLUČAJ DOPINGA NA ZOI: Reprezentativka Španije koristila zabranjen lek (FOTO)

Ona je bila pozitivna na metabolički lek klostebol tokom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, objavila je Međunarodna agencija za testiranja.

Barkero je obaveštena o tome i ima pravo na analizu B uzorka, a za slučaj je nadležan Sud za sportsku arbitražu.

Spain figure skater Laura Barquero has tested positive for a banned substance at the Winter Olympics.#Beijing2022