ĐOKOVIĆU NEĆE BITI LAKO! Medvedev uništio rivala i najavio da će skinuti NOLETA sa trona!

Rus je slavio sa 2:0 u setovima (6:3, 6:4), a iako je imao malilh problema sa servisom, pobeda ni u jednom momentu nija dovedena u pitanje. Per je u četiri navrata imao je brejk šanse, nakon izgubljenog prvog seta stigao do vođstva 4:2 u narednom, ali je ruski as potom vezao četiri gema za prolaz u drugo kolo i duel sa iskusnim Pablom Anduharom.

Ipak, da Medvedevu neće biti lako pokazuje paklena konkurencija na turniru u Meksiku. Tu su čak petorica tenisera iz top 10! Jedan od njih, novi rekorder po broju grend slem titula Rafael Nadal silovito je krenuo i u prvom kolu počistio "laki luzera" Denisa Kudlu sa 6.3, 6:2, ne dozvolivši Amerikancu čak ni brejk šansu. Koliko je Rafa bio dominantna pokazuje zastrašujuća statistika: Od 27 poena na prvi servis osvojio je nestvarnih 26!

This one goes to 1️1️ 💪@RafaelNadal zooms past Denis Kudla 6-3 6-2 in Acapulco to improve to 11-0 on the season.#AMT2022 pic.twitter.com/XaOXvI9wYv