MOMENTALNO! Zverev diskvalifikovan nakon napada na sudiju - ŠOK IZ AKAPULKA!

Nakon što je napao sudiju napao reketom udarajući mu stolicu u kojoj je sedeo, Zverev je diskvalifikovan!

Zverev je nakon neverovatnog meča u singlu izašao na teren i u dublu dan kasnije, a sa Marselom Melom je doživeo poraz od Glaspula i Heliovare od 2-1.

Međutim, igra i rezultat nisu bili u planu, već je to bilo ponašanje igrača ruskog porekla.

Look at the umpire's leg reflexively flinching in fear. This as bad as I've ever seen a player threaten an umpire physically.pic.twitter.com/otrGWJsSxv