KAKVA POBEDA SRBINA! Đoković rutinski preko Hačanova do četvrtfinala u Dubaiju, Nole je JAČI NEGO IKAD

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nastavlja pohod na šestu titulu u Dubaiju. Protivnik u drugom kolu ovog ATP turnira iz serije 500 bio mu je Karen Hačanov.

Srbin je danas imao težak zadatak, jer je Rus u prethodnom kolu bio bolji od Aleksa De Minora iz Kanade.

Hačanov je u prvom kolu posle velike borbe eliminisao Australijanca Aleksa de Minora. Podsetimo, prvi igrač sveta je na startu turnira bio bolji od Lorenca Musetija - 6:3, 6:3.

TOK MEČA:

DRUGI SET:

7:6 KRAJ, 2:0, Đoković je u četvrtfinalu Dubaija!

6:6 - Novak bez izgubljenog poena, idemo u taj-brek.

5:6 Hačanov je obezbedio taj-brejk u drugom setu.

5:5 Još jedan sjajan gem Hačanova, ali je i Novak uspeo da prekine seriju Rusa od tri osvojena gema zaredom.

4:5 DRAMA U DUBAIJU! Karen Hačanov je vratio brejk, Đoković potom spašava gem loptu nakon sjajnog poena na mreži, ali Hačanov ipak nakon velike borbe osvaja gem na svoj servis

4:4 NAPETO JE! Rus je propustio Novakov servis, Kačanov je došao do dve brejk lopte i nažalost koristi već prvu za izjednačenje.

4:3 Hačanov bez izgubljenog gema, osvoja gem na svoj servis.

4:2 Rus je nemoćan nakon što se Đoković razigrao!

3:2 - Posle maratonskog gema, usledio je jedan ekspresni koji je pripao Rusu bez izgubljenog poena.

3:1 - GEM OD SEDAM I PO MINUTA! Novak je na kraju potvrdio brejk.

2:1 - NOVI BREJK!

1:1 Đoković se namučio, Rus je stigao do izjednačenja, ali više nije mogao.

0:1 Posle drame u gemu, gde je Novak ipak za malo prestigao Rusa, Hačanov dolazi do 1:0 na startu drugog dela igre.

PRVI SET:

6:3 Novak za samo 32 minuta osvaja prvi set!

5:2 Đoković bez izgubljenog poena osvaja peti gem, pa će Rus u narednom servirati za ostanak u setu.

4:2 Hačanov odličan na servisua. Ne predaje se i osvaja gem na svoj servis

4:1 Nole potvrđuje brejk i vodi sa 4:1.

3:1 BREJK! Đoković je iskoristio to što je Hačanov bio nesiguran na prvom servisu. Iskoristio je drugu od tri brejk lopte.

2:1 Đoković je uspeo da popravi servis i uzme poen.

1:1 Rus je imao malo problema na početku svog servis-gema, ali je uspeo da izjednači.

1:0 Novak sigurno osvaja gem na svoj servis

Djokovic Family is in full force now supporting @DjokerNole : Srdjan and Dijana have arrived.

They said hi to @TheBorisBecker 😊



📷 @PHNDjokovic #idemo 💪 pic.twitter.com/JWComsRyS9