NOVAK BLISTA NAKON POBEDE: Tenis je moj život, nedostajao mi je ovaj osećaj!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Rusa Karena Hačanova u osmini finala turnira u Dubaiju.

Đoković je slavio u dva seta 6:3. 7.6, a nakon meča izneo je svoje impresije

"To je deo profesionalnog sporta, osećao sam se uzbuđeno, motivisano, ali u isto vreme i pod stresom. Na brejk loptu sam bio nervozan, a atmosfera na terenu je bila perfektna, hvala publici puno. Jednako dobru podršku dobili smo obojica, to nam mnogo znači, igramo za ovakvu atmosferu, za ovakvu strast sa tribinama, hvala vam od srca", rekao je Đoković.

Novak je igrao pred punim tribinama i porodicom.

"Nedostajalo mi je to. Ovo je moj život. Ovo je ono što ja znam da radim, igram skoro 20 godina profesionalni tenis, uživam da putujem, uživam da igram, želim da ostavim pozitivne misli i sećanja ljudima koji dođu da me gledaju. Igrajući u Dubaiju je jedna od najvećih časti i uvek volim da se vratim ovde. Ovaj turnir sam osvajao pet puta, to me još više motiviše da stalno dolazim ovde", zaključio je Novak u izjavi na terenu.

