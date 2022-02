ŠOK U DUBAIJU! Nole eliminisan od 123. igrača sveta, Srbin bio NEPREPOZNATLJIV

Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je u četvrfinalu turnira u Dubaiju od Čeha Jirži Veselog rezultatom 2:0 u setovima 4:6, 6:7.

Čeh je pobedio Noleta u dva seta, sa 6:4, 7:6(4) i tako prekinuo san srpskog asa da se u svom prvom takmičarskom nastupu u 2022, godini koja je počela njegovom deportacijom iz Australije, domogne trofeja.

Veseli je, po svim parametrima osim jednog bio autsajder: izvan sto najboljih je na svetu, izgubio je osam od 11 dosadašnjih ATP četvrtfinala koje je igrao, uključujući tri prethodna, a više je bio poznat po razočaranjima nego podvizima u "belom sportu", iako mu se predviđala blistava budućnost.

Onaj parametar koji nije nimalo autsajderski glasio je "Jirži Veseli je u ovaj meč ušao sa boljim učinkom od Novaka Đokovića u njihovim međusobnim duelima2, Jer, u jedinom dosadašnjem meču, u Monte Karlu 2016, pobedio je Noleta sa 6:4, 2:6, 6:4. Ali, od tada je prošlo baš mnogo vremena, pa se mislilo da će silno motivisani srpski teniser nastaviti silovito svoj pohod kroz Dubai i preko ove prepreke. Od toga "lako će(mo), međutim, nije bilo ništa.

6:7 - Kraj, Novak je izgubio!

TAJ-BREJK U DRUGOM SETU - 4:6.

DRUGI SET:

6:6 - Auh, kakav gem... Đoković je odlično parirao izvrsnim servisima i možda još boljim bekhendima Jiržija Veselog, ali čak i to što mu je u jednom trenutku rival poklonio poen za 30:30, kada se činilo da sledi lagan smeč, nije pomoglu Noletu da dođe do brejk šanse, time i prilike da brejkom osvoji set. Nekadašnji juniorski prvak Australijan opena je "pogađao šta je hteo", a Đoković na kraju prejako poslao lopticu, pa će taj-brejk odlučiti kome će pripasti drugi set. Ako ga osvoji Nole, igraće se treća deonica, u suprotnom - Čeh će pobediti.

6:5 - Neverovatan meč, zaista. Đoković se taman osokolio posle napravljenog brejka, a Veseli se razgoropadio. Iznova je Čeh vodio (i sa 0:30), došao potom i do brejk prilike, ali je Đoković uspeo da odličnim prvim servisom preokrene rezultat. Ponovo Đoković vodi, a serviraće sledeći njegov rival, sa željom da se domogne taj-brejka. Podsetimo, pre samo 5-6 minuta Veseli je servirao za pobedu.

5:5 - Brejk Đokovića! Servriao je Veseli za pobedu, ali je naišao na izvrsne poteze Noleta. Izgradio je Đoković 15:40, pa se usled dva fantastična servisa došlo do izjednačenja. Ali, kada je i treći put došao do brejk prilike, Novak nije hteo to da ispusti. Uz ozbiljan pogled ka loži, u stilu "Nije ovo još gotovo", "proslavio" je Đoković brejk kojim je produžio ovaj meč u kome će on sledeći servirati.

4:5 - Đoković osvaja servis gem bez izgubljenog poena. Ali, sledeći servira Čeh, i to za pobedu.

3:5 - Kakva šteta... Probao je Đoković da odmah uzvrati posle doživljenog brejka, imao je jednu priliku da "oduzme servis" rivalu, ali kada je ona ispuštena, Veseli se razmahao. Za tili čas je preokrenuo rezultat i došao na gem od pobede. To će, za sada, Đoković probati da spreči svojim servisima.

3:4 - Brejk Veselog! Auh, kakav gem... Do 15:15 se činilo da je sve kako i treba da bude po Novaka, a onda je napravio dvostruku servis grešku, čime je njegov rival poveo. Usledio je potom jedan srećan trenutak po Veselog, lopticom je pogodio sajlu koja drži mrežu, time je let loptice naglo bio usporen, pa je Đoković, i pored nagle promene smera trčanja izveo udarac - koji, nažalost, nije bio precizan. Nedugo zatim, svoju dobru igru Jirži Veseli je krunio poenom za brejk. Na dva gema je od pobede. I serviraće sledeći.

Jiri Vesely régale ! ✌️🥵



Il n'est qu'à un jeu de s'offrir le scalp de Novak Djokovic 🇷🇸



pic.twitter.com/OznZU9pZHi — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) 24. фебруар 2022.

3:3 - Izuzetno brza podloga odgovara češkom teniseru čiji razorni servisi i dalje prave prilične probleme novaku. Đoković je uspeo da osvoji jedan poen zahvaljujući svojim dobrim "riternom", a na 40:15 za suparnika sledeći poen Nole je osvojio nateravši suparnika da pogreši. Dalje od toga Novak nije mogao, jer je Veseli serijom fantastičnih bekhenda naterao i Đokovića da mu aplaudira, jer je pogađao baš sve što je želeo. Iako se srpski as veoma trudio, u odbrani je činio prava mala čuda, na kraju ga je "matirao" smeč sa mreže.

3:2 - Sjajan, sjajan gem Đokovića. Kao i prvi u ovoj deonici, servis-gem bez izgubljenog poena. Na "nuli" je ostavio Čeha i poveo sa 3:2. Čeh će sledeći servirati.

2:2 - Pokušao je Nole da pripreti 123. teniseru sveta, ali... Sve što je uspeo, jeste da priđe na 40:30. Ne i dalje od toga. I dalje bez brejk šansi u drugom setu.

2:1 - Đoković je osvojio još jedan gem, i to uz evidentnu promenu stila igre. Mnogo više "juri" direktne poene, ne igra previše agresivno, nego se više ne uzda toliko u "stajaću pozadi i pobediti ga dugim razmenama udaraca", već malo podiže nivo ofanzivnog nastupa, tera rivala na više kretnje i dolazi do sve većeg broja direktnih poena. Sa tri nova, uključujući lepu bekhend dijagonalu za kraj gema, došao je do 2:1.

1:1 - Šteta... Imao je Nole 0:30 na servise rivala, pa dozvolio da se Jirži Veseli razmahne, osvoji najpre tri poena u nizu, a nakon dvostruke servis greške, Čeh je naterao Novaka na dva kiksa i uspeo da dođe do izjednačenja u gemovima.

1:0 - Savršen servis-gem Đokovića na početku druge deonice. Bez izgubljenog poena. Baš ono što mu je trebalo posle onakvog prvog seta.

0:0 - Počeo je drugi set, servira Novak Đoković

PRVI SET:

4:6 - Set za Jiržija Veselog! Momak koji je 123. na ATP listi je uspeo da osvoji prvu deonicu meča sa najboljim teniserom na svetu. Ako ćemo iskreno, sasvim zasluženo, jer nije toliko Novak loše igrao, koliko je briljirao Čeh. Čeka ozbiljan, baš ozbiljan posao Đokovića u nastavku meča!

4:5 - Vrlo, vrlo zanimljiv gem. Nije trajao previše dugo, oko četiri minuta, ali ga je Novak dobio posle dva izuzetno izgrađena poena nakon što je semafor pokazivao 30:30. Čeh je bio na dva poena od osvajanja seta, ali moraće za to da servira, pošto se novom (trećem) brejku nije približio više od toga.

3:5 - I dalje ne nalazi Novak rešenja za igru rivala. Čeh je izgubio samo jedan poen u svom servis gemu, prvom posle novog brejka koji je napravio. Veseli na gem od osvajanja seta. Ali... Nole sledeći servira.

3:4 - Brejk Veselog! Nastavlja češki teniser da iznenađuje. Novaka, pre svega. Fantastična vraćanja Đokovićevih servisa omogućili su mu i vođstvo od 0:15, i preokret sa 30:15 do prve brejk lopte, a iako je Nole nju uspeo da spase, nije i sledeću. Zaista, impresivno izdanje 123. igrača s ATP liste koji, podsetimo, u karijeri nikada nije izgubio od Đokovića. Istina, igrali su samo jednom, ali tada je Novak izgubio od Veselog (2016, Monte Karlo). Što je najgore po Đokovića (i živce njegovih pristalica), bolje trenutno igra njegov rival. Pre svega - preciznije.

3:3 - Ne da se Jirži Veseli. I on je sada izgubio samo jedna poen u servis gemu, baš kao njegov suparnik u prethodnom. Nerešeno je, na polovini prvog seta.

3:2 - Ekspresno završen servis-gem Novaka Đokovića, u kome je naš as, uz samo jedan izgubljeni poen, za nepuna tri minuta došao do svoje prve rezultatske prednosti u meču.

2:2 - Brejk Đokovića! Nije se dugo radovao Veseli svojoj prednosti. Čim je Novak malo konsolidovao svoju servis-igru, bilo je to kao injekcija samopouzdanja i za ono što je usledilo. A usledio je napad na servise rivala, naročito posle 30:30. I... Jirži Veseli nije imao šta da traži posle tako i toliko raspoloženog "svetskog broja 1". Sada sve kreće ispočetka.

¡Está demente! La defensa de Novak Djokovic es simplemente una locura 🔥

1:2 - I pored toga što je Čeh sjajnim forhendom poveo u novom Noletovom servis gemu, Đoković je zaigrao fantastično posle toga. Osvojio je tri poena izvanrednim udarcima s osnovne linije, potom malo rizikovao, želeći da pri vođstvu od 15:40 atraktivnim poteom osvoji gem, ali ono što nije uradio tada - uradio je u sledećoj razmeni udaraca i "upisao" se na semafor posle 12 minuta igre.

0:2 - Duge razmene udaraca s osnovne linije, i to posle odličnih servisa Veselog, uglavnom su se završavale poenima za češkog tenisera. Zapravo, sve ih je osvojio, osim jednog. A poslednji u gemu je bio as.

0:1 - Brejk Veselog! Nije počeo meč dobro po Novaka. Za tili čas je gubio sa 15:40, pa iako se igrom s osnovne linije domogao izjednačenja, napravio je dve greške i izgubio servis gem.

UOČI MEČA:

Nole protiv ogromne većine aktivnih tenisera ima pozitivan učinak kada se radi o međusobnim duelima, ali ne i protiv ovog Čeha.

Veseli je njihov jedini dosadašnji meč rešio u svoju korist, bilo je to 2016. u Monte Karlu, kada je u tri seta dobio Novaka (6:4, 2:6, 6:4). Međutim, situacija je sada prilično drugačija.

Đoković je u Dubai stigao posle australijske drame, proterivanja iz zemlje u kojoj je grend slem rekorder, pa mu je ovaj turnir prvi takmičarski nastup u 2022. i prilično je motivisan da pokaže svetu - da je i dalje najbolji na svetu.