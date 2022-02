ĐOKOVIĆ NAKON PORAZA U DUBAIJU: Ako ne mogu u Ameriku, okrećem se sezoni na šljaci!

Novak Đoković izguio je danas u Dubaiju od Čeha Juržija Veselog u četvrtfinalu.

„Njegov servis je bio ubitačan, a na ovako brzoj podlozi je izuzetno nezgodan protivnik. Iako je visok i težak i možda se ne kreće baš najbolje – izuzetno je talentovan, ima odličnu ruku i izuzetan osećaj za teren i prostor. Bekhend mu je bukvalno bio bezgrešan danas, i kako god da sam odigrao na bekhend – on je pogađao i linije, sve i svašta. Bio je hrabar, napadao u odlučujućim trenucima. Kada mu se ukazala prilika – išao je na sve ili ništa. Možda je imao i malo sreće u nekim trenucima, ali me je zasluženo pobedio, sve u svemu. Nerma šta – kapa dole“, iskren je Đoković. „Što se mene tiče – znam bez daljnjeg da mogu bolje, i nastaviću da radim i treniram. Trenutno ne mogu da idem za Ameriku – ali ako se nešto promeni, rado ću ići. Ako to ne bude slučaj – okrenuću se ka delu sezone na šljaci i onome što predstoji“, rezimirao je ovaj meč Novak i prokomentarisao ono što predstoji.

Džentlmenski i u skladu sa principima kojih se drži tokom cele karijere – Đoković je održao obećanje i preko prisutnih medija čestitao Danilu Medvedevu dolazak na prvo mesto ATP rang liste.

Ovim događajem je najavljen početak nove ere u istoriji tenisa posle apsolutne dominacije Velike trojke – ali bi bilo izuzetno ishiitreno pomisliti da Đoković, Nadal pa možda i Federer barem još neko vreme neće biti među onima koji će odlučivati o ishodu najvažnijih mečeva i turnira na ATP turneji i drugim takmičenjima – ako su već ispisali tenisku istoriju kao besmrtnici belog sporta.