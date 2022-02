'MOLIM VAS, ZAUSTAVITE RAT!' Teniserka poslala potresnu poruku nakon košmarne noći u Kijevu: SRCE MI KRVARI!

Ona se, nakon noći u kojoj su ruski avioni gađali Kijev, potresnom porukom oglasila na društvenim mrežama.

"Ponosna sam što sam Ukrajinka, ujedinimo se u ovim izuzetno teškim vremenima zarad mira i budućnosti u našoj državi, slava Ukrajini", napisala je Elina.

My heart is bleeding… Another sleepless and terrifying night for Ukrainian people.. PLEASE HELP US TO STOP THE WAR 🙏🏼🇺🇦💙💛 #nowarinukraine #ukraine pic.twitter.com/3JnLXZXdnV