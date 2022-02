ZBUNIO SE! Medvedev nije znao da postaje BROJ JEDAN (VIDEO)

Momak iz Moskve je do prve pozicije na ATP listi stigao tako što je Đoković izgubio u četvrtfinalu turnira u Dubaju od Jiržija Veselog.

Ipak, Medvedev nije znao da je postao najbolji na planeti, a to je shvatio tek kada je dobio mnoštvo poruka.

- Stvarno nisam znao da ako Novak izgubi, da postajem broj jedan. Video sam da je izgubio, ali mislio sam da moram da uradim nešto veliko na ovom turniru. Kada sam dobio mnogo poruka, shvatio sam sve. Da, to će se dogoditi. Želeo sam ipak da dobijem meč četvrtfinala, jer sam u Meksiko došao da bih stigao što je dalje moguće - rekao je Medvedev.

"I didn't know that if [Novak] loses I'm going to become No.1 - I thought I had to do something big here."@DaniilMedwed explains how he found out he had become the ATP's new No.1 on Thursday. #AMT2022 pic.twitter.com/PdyXdBlTH0